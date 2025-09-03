Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

EE UU ataca una lancha salida de Venezuela y mata a sus 11 tripulantes

El presidente Trump la acusa de cargar drogas que se dirigían al mercado estadounidense

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Martes, 2 de septiembre 2025

La tensión militar entre EEUU y Venezuela ha pasado de las palabras a la acción. El presidente de EEUU anunció este martes, sin dar detalles, ... que sus fuerzas aéreas han atacado un bote que salía de Venezuela con dirección a EEUU cargado de drogas. En la embarcación viahaban 11 personas que resultaron muertas.

