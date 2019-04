Cerradas todas las iglesias católicas de Sri Lanka hasta nuevo aviso REUTERS/Thomas Peter Una nueva explosión ha ocurrido a 40 kilómetros de Colombo, donde el pasado Domingo de Resurrección murieron 459 personas en un atentado terrorista AGENCIAS MADRID Jueves, 25 abril 2019, 08:43

Todas las iglesias católicas de Sri Lanka permanecerán cerradas y suspenderán las misas públicas hasta que se «mejore la situación de seguridad» tras los atentados, que dejaron 359 muertos, ha anunciado este jueves un alto cargo religioso.

«Aconsejados por las fuerzas de seguridad, mantendremos todas las iglesias cerradas», ha dicho la fuente. «No habrá ninguna misa pública hasta nueva orden», ha agregado.

Tres iglesias y cuatro hoteles de lujo fueron atacados por terroristas suicidas el Domingo de Resurrección en Sri Lanka. La organización terrorista Daesh ha reivindicado la autoría del atentado.

Nueva explosión

El portavoz de la Policía de Sri Lanka, Ruwan Gunasekara, ha informado este jueves de que se ha registrado una explosión en una parcela vacía en Pugoda, que se encuentra a alrededor de 40 kilómetros de Colombo, la ciudad más poblada del país.

Gunasekara ha señalado que hasta el momento no se han registrado víctimas y ha recalcado que no se trataba de una explosión controlada como las de los últimos días, según ha recogido la cadena de televisión News First.

Las autoridades han informado además de que la carretera que se encuentra frente al aeropuerto de Katunayake se ha cerrado temporalmente por un vehículo sospechoso.