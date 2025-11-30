Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ramos de flores en homenaje a las víctimas del incendio de las torres de Hong Kong. Reuters

La censura se extiende sobre los rescoldos del devastador incendio de Hong Kong

Las autoridades tratan de silenciar el descontento de las víctimas e invocan la Ley de Seguridad Nacional para detener a un estudiante que exigía abrir una investigación de la catástrofe de las torres Wang Fuk

Jaime Santirso

Hong Kong

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:49

Comenta

Tras sofocar las llamas, retirar los cadáveres, investigar a la empresa responsable y atender a los desplazados –con ayuda de una apabullante movilización social–, las ... autoridades de Hong Kong tratan ahora de silenciar la creciente indignación provocada por el incendio de este miércoles pasado en el complejo residencial de Wang Fuk, una de las catástrofes más devastadoras en la historia moderna del territorio que deja al menos 149 fallecidos según las últimas cifras oficiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten de cómo serán las tormentas en Granada este domingo
  2. 2

    La heroína vuelve a las calles de Granada
  3. 3 El restaurante de Granada que triunfa a base de arroces y cachopos: «Queremos abrir otro local»
  4. 4 Hoy se inauguran las luces de Navidad en Granada: horario, nieve artificial y villancicos
  5. 5 Muere Fermina Jiménez, histórica del feminismo y CajaGranada
  6. 6 Le reventó el ojo a un hombre en un pub de Granada y ahora va ir siete años a la cárcel
  7. 7

    Muere un hombre de 83 años tras incendiarse su vivienda en el Albaicín
  8. 8 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  9. 9 La traductora que dejó su trabajo en Barcelona para cultivar la fruta del dragón en un pequeño pueblo de Granada
  10. 10 Prisión para 14 vecinos de la Costa de Granada que introducían inmigrantes de forma clandestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La censura se extiende sobre los rescoldos del devastador incendio de Hong Kong

La censura se extiende sobre los rescoldos del devastador incendio de Hong Kong