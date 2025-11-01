Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente Javier Milei ha revalidado la confianza de la ciudadanía con más margen de lo esperado. Reuters

Argentina, bien... ¿o te cuento?

La contundente victoria de Javier Milei en las últimas elecciones y los avances en materia económica dibujan un escenario optimista que no concuerda con el pesimismo que impera en las calles

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:09

Comenta

La magnitud de la victoria que Javier Milei ha cosechado en las últimas elecciones -logró un 41% de los votos- ha sorprendido a todos. Sobre ... todo en la provincia de Buenos Aires, donde hace solo dos meses había perdido frente al peronismo por 14 puntos». Juan Germano, analista político y director de Isonomía Consultores, explica a este diario la principal razón de ese giro en Argentina: «La ciudadanía ha decidido darle un voto de confianza al presidente porque ha logrado reducir la inflación, tal y como había prometido. Cuando llegó a la presidencia, ese era el principal problema de la gente, pero ha ido cayendo en la lista de prioridades y ahora preocupan otras cosas, como el poder de compra, la inseguridad o la educación. Muchos creen que, si ha logrado solucionar un asunto que llevaba una década enquistado, merece una segunda oportunidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra
  2. 2 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  3. 3 Trasladado al hospital un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  4. 4

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  5. 5 «La casa tembló tanto con la explosión que mi novia pensó que era un terremoto»
  6. 6 Huevazos y desvió de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  7. 7

    Luz verde a una nueva residencia universitaria en Arabial
  8. 8 Payasos espeluznantes y esqueletos trapecistas: la casa más terrorífica de Halloween está en Ogíjares
  9. 9 La aplicación que ha escondido hasta 25.000 euros en premios en Granada hasta el domingo
  10. 10

    La Audiencia prohíbe a un vecino de Granada acercarse a una jueza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Argentina, bien... ¿o te cuento?

Argentina, bien... ¿o te cuento?