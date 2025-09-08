Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cristina Fernández, en arresto domiciliario, celebra desde el balcón de su casa la victoria del peronismo. EFE

El peronismo arrasa a Milei en Buenos Aires

El presidente argentino reconoce la «clara derrota» en las elecciones bonaerenses, donde su partido ha perdido por una diferencia de trece puntos respecto a la alianza opositora a su Gobierno

M. Pérez

Lunes, 8 de septiembre 2025, 07:06

Buenos Aires le da la espalda a Javier Milei. Fuerza Patria, la alianza que agrupa a la oposición peronista a su Gobierno, ha arrasado con ... La Libertad Avanza, el partido del presidente, en las elecciones legislativas celebradas este domingo en la provincia bonaerense, que concentra el 40% de todo el electorado de Argentina. El propio líder ultraderechista ha reconocido esta madrugada la «clara derrota» de su formación y ha apostado por revertir esta tendencia antes de la fundamental cita nacional con las urnas del próximo 26 de octubre en las que se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales; es decir, un tercio del Senado y la mitad de la Cámara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El parking que servirá para dejar el coche y coger el metro toma forma
  2. 2

    La oficina de Granada construida con cinco kilómetros de tubos de cartón
  3. 3

    Los refugios de Sierra Nevada: protección y aventura en la alta montaña
  4. 4 La historia de la Dama Blanca y otras leyendas que impregnan una comarca de Granada
  5. 5

    La alianza de Telefónica y Microsoft en Granada
  6. 6

    Tres puntos negros que han provocado inundaciones en Granada siguen sin limpiar
  7. 7

    Bouldini, con muletas este domingo
  8. 8 A disposición judicial un hombre de 64 años por provocar un incendio forestal en Atarfe
  9. 9

    «La segunda parte puede ser el principio de algo»
  10. 10

    El puerto transformará su polígono en una gran planta solar para enchufar los ferris atracados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El peronismo arrasa a Milei en Buenos Aires

El peronismo arrasa a Milei en Buenos Aires