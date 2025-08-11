Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Miguel Uribe Turbay. EFE

Muere Miguel Uribe, el precandidato presidencial colombiano que fue acribillado a tiros en un mitin

El político de Centro Democrático permanecía ingresado desde el 7 de junio en una clínica de Bogota y no ha podido superar una hemorragia en el sistema nervioso

M. Pérez

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:07

Miguel Uribe Turbay, senador de la República y precandidato presidencial colombiano, ha fallecido en la clínica Fundación Santa Fe, en Bogota, como consecuencia de las ... lesiones que sufría desde el pasado 7 de junio cuando fue acribillado durante un mitin en la capital. De 39 años, el político de Centro Democrático se encontraba en estado muy grave pese a haber iniciado una fase de neurorehabilitación, pero una hemorragia en el sistema nervioso central volvió a sumirle en situación crítica este fin de semana. Los médicos no han conseguido remontar este nuevo episodio y han certificado la muerte del joven político.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Queman seis viviendas en Pinos Puente relacionadas con el homicidio de un joven
  2. 2 La espectacular bola de fuego que se vio en el cielo de Granada y otras partes de Andalucía
  3. 3

    La nueva ley que permite desalojar a los okupas en 15 días
  4. 4 El bar de Granada que ofrece tapas a la brasa: «Es nuestra especialidad y a la gente les encantan»
  5. 5

    Una Granada repleta de tesoros por descubrir (y gratis)
  6. 6

    «No me puedo jubilar. Voy a tener que trabajar hasta que me muera»
  7. 7

    La venta de viviendas okupadas se duplica en Granada en tres meses
  8. 8

    Sanitex y pestiños, recuerdos de la vieja carretera a la Costa del Sol granadina
  9. 9

    Problemas en los derribos dilatan el final de las 44 viviendas de Manuel de Falla
  10. 10

    El juzgado decreta el secreto de actuaciones en el homicidio de Pinos Puente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Muere Miguel Uribe, el precandidato presidencial colombiano que fue acribillado a tiros en un mitin

Muere Miguel Uribe, el precandidato presidencial colombiano que fue acribillado a tiros en un mitin