Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Guardaespaldas protegen al presidente de Argentina, Javier Milei. AFP

Lanzan piedras y botellas contra Milei durante un acto electoral en Buenos Aires

El coche en el que viajaban el presidente y su hermana, Karina Milei, fue evacuado del lugar mientras seguidores y opositores se enfrascaron en una refriega de golpes y empujones

T. Nieva

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:25

El presidente argentino, Javier Milei, fue atacado con piedras este miércoles cuando realizaba un acto de campaña en la periferia de Buenos Aires. El mandatario ... salió ileso, informaron fuentes presidenciales. «Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos», escribió en la red X el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, a dos meses de elecciones legislativas en las que el mandatario ultraliberal pondrá a prueba su popularidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A prisión tras presuntamente matar a golpes a su pareja en Motril
  2. 2 El mesón que se encuentra a la venta en un reconocido pueblo de Granada
  3. 3 La ONCE reparte 815.000 euros en pleno centro de Granada
  4. 4 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  5. 5 El Corte Inglés lanza una rebaja exprés para el aceite de oliva virgen extra de Maestros de Hojiblanca
  6. 6

    Opciones que están en el radar del Granada por ahora
  7. 7 Entra a robar en una casa en la que había hecho «arreglos» y amenaza con un cuchillo a los policías
  8. 8

    El Granada no acudirá a Los Cármenes en autobús este domingo
  9. 9

    «La mujer fallecida vino hace meses pidiendo auxilio a la farmacia»
  10. 10 El mágico momento de India Martínez durante su concierto en Granada: «Nos emocionó a todos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Lanzan piedras y botellas contra Milei durante un acto electoral en Buenos Aires

Lanzan piedras y botellas contra Milei durante un acto electoral en Buenos Aires