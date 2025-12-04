Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Maduri besa la bandera venezolana durante un acto de juramentación de nuevos comandos bolivarianos en Caracas. AFP

Maduro en tensión; cambios de móvil y de residencia, menos actos públicos y escoltas cubanos

El presidente venezolano y su equipo más cercano han aumentado las medidas de seguridad ante el temor a una acción estadounidense o a la traicion de su propio ejército

Miguel Pérez

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:47

Comenta

La confianza y seguridad que Nicolás Maduro, transmite en público no parece tenerla en privado. Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pusiera ... la lupa sobre Venezuela en su aparente lucha contra el narcotráfico, el líder chavista ha incrementado su protección y modificado algunos hábitos en previsión de que la Casa Blanca en realidad lo persiga a él. Recurre a normas básicas: cambia de móvil a menudo, se mueve de una residencia a otra, pernocta en lugares diferentes y ha pasado paulatinamente a un plano más discreto. Según algunos medios, también ha establecido una guardia personal leal e incorruptible traída de Cuba. Aunque la lealtad es siempre difícil de baremar, en especial cuando se ofrecen 50 millones de dólares de recompensa por el jefe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  2. 2 La alcaldesa de Cúllar denuncia la difusión de imágenes vejatorias falsas generadas con IA: «Es vomitivo»
  3. 3

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente
  4. 4 San Antón reabre con más espacio peatonal y nuevas jardineras
  5. 5 El carrusel de frentes fríos trae más lluvia y nieve a Granada
  6. 6 Así está el refugio Elorrieta tras su reforma
  7. 7 El Corte Inglés arrasa con la rebaja de su propio aceite de oliva virgen extra
  8. 8

    Los concejales del PSOE de Nevada quitarán a la alcaldesa del mismo partido «tras ocho meses de baja»
  9. 9

    La víctima pide repetir el juicio por malos tratos contra el subinspector de la Policía Local
  10. 10

    Los vecinos del bloque de Atarfe que explotó por un laboratorio de droga siguen sin volver a sus casas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Maduro en tensión; cambios de móvil y de residencia, menos actos públicos y escoltas cubanos

Maduro en tensión; cambios de móvil y de residencia, menos actos públicos y escoltas cubanos