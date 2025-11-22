Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela tras el aviso de EE UU a las aerolíneas
La compañía procederá a valorar la situación en el país para decidir cuándo retomará sus operaciones
T. Nieva
Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:14
Iberia ha decidido este sábado cancelar sus vuelos comerciales a Venezuela. La aerolínea tenía su primer vuelo previsto para este lunes 24 de noviembre. Según ... informan fuentes de la propia compañía, esta procederá a valorar la situación en el país para decidir cuándo retomará sus operaciones.
La Administración Federal de Aviación (FAA) de EE UU emitió la madrugada del viernes un aviso instando a los vuelos comerciales a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa en la región», aviso que coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.
