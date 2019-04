El expresidente peruano Alan García se pega un tiro en la cabeza al ser detenido Alan García, en una imagen de archivo. / Reuters El exmandatario, investigado por delitos de corrupción, fue ingresado con vida en un hospital de Lima en estado muy grave | Los médicos pudieron recuperarle tras sufrir tres paradas cardiorespiratorias AGENCIAS Lima Miércoles, 17 abril 2019, 16:28

El expresidente de Perú Alan García pegó un tiro en la cabeza este miércoles en su domicilio de Lima en el momento en que iba a ser detenido por orden judicial que le investiga por supuestos delitos de corrupción vinculados al 'caso Odebrecht'. Su estado es «muy grave», informó la ministra de Salud, Zulema Tomas, que explicó que García está siendo operado y ha sido reanimado despuñes de sufrir tres paros cardio-respiratorios.

Según el director del hospital Casimiro Ulloa de Lima, Enrique Gutiérrez, el exgobernante presenta un disparo de arma de fuego en el cráneo «con orificio de entrada y salida» y que todos los médicos del Casimiro Ulloa, en el distrito limeño de Miraflores, participan en la operación.

El suceso se produjo cuando agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad acudieron sobre las 6:30 horas a la vivienda de García en el barrio limeño de Miraflores para cumplir la orden de prisión preliminar dictada poco antes por la Fiscalía.

De acuerdo con los medios peruanos, al llegar los agentes García ha pedido un momento para llamar a su abogado, se ha trasladado a su habitación y allí se ha disparado en el lateral derecho del cráneo. Su abogado, Erasmo Reyna, ha confirmado que «tomó la decisión de dispararse».

Junto a García, también se ordenó la detención de Luis Nava, secretario presidencial bajo el gobierno del líder del partido aprista, y Miguel Atala, ambos estrechos colaboradores del expresidente y señalados como sus testaferros.

Nuevos informes

La situación legal de García se complicó después de que el pasado domingo se difundiera que la empresa Odebrecht, en el marco del acuerdo de colaboración que mantiene con la justicia peruana, revelara que Nava, y su hijo José Antonio Nava, recibieron cuatro millones de dólares de la empresa para lograr el contrato de construcción de la línea 1 del Metro de Lima.

El expresidente siempre ha defendido su inocencia y el martes reiteró esta postura en un mensaje publicado en Twitter: «Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza, sólo les queda la especulacióno inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado».

García gobernó Perú en dos mandatos, de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011, y en los últimos años ha hecho frente a las acusaciones vertidas contra él por presunta corrupción. En noviembre, solicitó asilo sin éxito a Uruguay tras refugiarse en la Embajada uruguaya en Lima.