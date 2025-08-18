Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rodrigo Paz Pereira, a la izquierda, y Jorge Quiroga.

Dos candidatos conservadores se disputarán la presidencia de Bolivia tras veinte años de socialismo

La izquierda se queda fuera de la segunda vuelta

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:29

El panorama político en Bolivia ha dado un vuelco total. El giro ha sido de 360 grados. Los ciudadanos han apostado en esta ocasión por ... un gobierno de derecha y han puesto punto final a veinte años de hegemonía del MAS (Movimiento Al Socialismo). El senador Rodrigo Paz (Partido Demócrata Cristiano) y el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga (Libre) tendrán que ir a una segunda vuelta el próximo 19 de octubre, según los resultados preliminares en los que Paz dio la gran sorpresa al acumular el 31,3% de los votos, mientras que Quiroga sumó el 27,3%, con más del 90% de los votos escrutados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un reventón térmico provoca el caos en las playas de Granada y obliga a desalojarlas
  2. 2 Mueren atrapados dos trabajadores en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente
  3. 3

    Detienen a un joven por quemar y destrozar la iglesia de El Pozuelo, en Albuñol
  4. 4

    «Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»
  5. 5 Pinos Puente suspende sus fiestas y decreta tres días de luto
  6. 6

    «Desalojamos a unas cinco mil personas de la playa de Torrenueva en veinte minutos»
  7. 7 Las familias podrán recibir 2.400 euros por cada hijo menor a su cargo en 2025
  8. 8

    «Si explotan los depósitos, nos lleva a todos por delante»
  9. 9

    Así ha quedado el interior de la iglesia destrozada en Albuñol
  10. 10

    Una madrugada de pánico en la feria: «Teníamos las llamas de 25 metros encima»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Dos candidatos conservadores se disputarán la presidencia de Bolivia tras veinte años de socialismo

Dos candidatos conservadores se disputarán la presidencia de Bolivia tras veinte años de socialismo