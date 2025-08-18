Dos candidatos conservadores se disputarán la presidencia de Bolivia tras veinte años de socialismo

El panorama político en Bolivia ha dado un vuelco total. El giro ha sido de 360 grados. Los ciudadanos han apostado en esta ocasión por ... un gobierno de derecha y han puesto punto final a veinte años de hegemonía del MAS (Movimiento Al Socialismo). El senador Rodrigo Paz (Partido Demócrata Cristiano) y el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga (Libre) tendrán que ir a una segunda vuelta el próximo 19 de octubre, según los resultados preliminares en los que Paz dio la gran sorpresa al acumular el 31,3% de los votos, mientras que Quiroga sumó el 27,3%, con más del 90% de los votos escrutados.

El gran favorito en las encuestas, el empresario Samuel Doria Medina solo alcanzó el 20,3% y el candidato de la izquierda, Andrónico Rodríguez, el 8,15%. Doria, considerado el empresario más poderoso de Bolivia, inmediatamente conocer los resultados, aceptó la derrota y dijo que iba a cumplir lo que había dicho previamente, que si no resultaba vencedor apoyaría a quien quedara primero, y por ello se ofreció a cooperar con Rodrigo Paz.

Tras ocho horas de una jornada en la que apenas se registraron incidentes graves, los bolivianos decidieron acabar con el gobierno de izquierda que llevaba dos décadas en el poder y que había sumido al país en una importante crisis económica y social, después de unos primeros años en los que enderezó el rumbo de la nación. La decepción de los bolivianos estaba marcada por la economía, la falta de dólares, la escasez de combustible y una inflación interanual del 25%, considerada la peor en décadas.

Rodrigo Paz, natural de Santiago de Compostela, y que cumplirá 58 años el próximo 27 de septiembre, es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) casado con la española Carmen Pereira, llegó a estar exiliado en su infancia porque su padre fue perseguido durante los sucesivos golpes militares entre los años 60 y 80.

Cambio de sistema político

«No hemos ganado nada. Tenemos que jugar una final que se tiene que celebrar dentro de dos meses. Tenemos que seguir trabajando y no descuidarnos. Bolivia no solo está pidiendo cambio de gobierno, también un cambio en el sistema político. Quiero agradecer a todos los departamentos porque es el inicio de una gran transformación para Bolivia. Si no cuidamos la democracia no tenemos futuro», señaló Rodrigo Paz mientras sus seguidores gritaban «renovación». Y finalizó su discurso cantando la frase de «Bolivia de pie, nunca de rodillas». Habló de luchar contra la corrupción y pidió que los ciudadanos dentro de dos meses voten masivamente «para que la victoria sea contundente».

«Es una jornada que marcará la historia de Bolivia y transformará el país. Han sido dos décadas destructivas, polarizantes, de persecución y dolor. Este domingo sale el sol», declaró a la prensa el expresidente (2001-2002) Jorge «Tuto» Quiroga, que según algunas fuentes había triunfado en las votaciones efectuadas en España, Francia, Inglaterra e Italia.

Había cierta expectación por lo que pudiera suceder en el desarrollo de las votaciones. Algunos temían por desordenes que intentaran boicotear la votación en algunas mesas electorales. Sin embargo, las misiones internacionales que observaron la jornada anunciaron que las elecciones se habían desarrollado sin incidentes.

Lo único destacable en ese sentido fue la bronca, hasta con pedradas, que se llevó el candidato de izquierda Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) en el momento de emitir su voto. Rodríguez fue considerado en algún momento como el sucesor político del expresidente Evo Morales.

Morales durante toda la jornada llamó al voto nulo, dejó entrever que probablemente habría fraude en la votación y no dejó de atacar al gobierno de Luis Arce. El Movimiento al Socialismo, representado por Eduardo Del Castillo, sufrió todo un golpe histórico, al solo alcanzar el 3,14 % de los votos. Esta es la primera vez que el socialismo del Siglo XXI se queda fuera de un balotaje en la región.

Luis Arce, que renunció a la reelección, después de ejercer su voto señaló que su gobierno será recordado como el que recuperó la democracia: «Hoy queremos decirle a la población que vamos a hacer un tránsito democrático», dijo.