El chavismo sale a las calles para clamar contra Bachelet

El Gobierno moviliza a sus seguidores para rechazar el informe de la comisionada de la ONU que denuncia la vulneración de derechos humanos en Venezuela

La mano derecha y hombre duro de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, se convirtió en la cabeza visible y el líder de la movilización convocada este sábado por el Gobierno venezolano con el único objetivo de mostrar el rechazo al demoledor informe presentado por Michelle Bachelet sobre la grave situación que vive Venezuela. «Que el mundo sepa que rechazamos ese documento que representa una opinión personal que busca malponer al país», manifestó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La marcha comenzó a las nueve de la mañana y a ella fueron convocadas fuerzas revolucionarias y movimientos populares. La concentración estuvo precedida de una carta enviada por el propio Nicolás Maduro a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y autora del informe que ha irritado al Gobierno venezolano, que, como era de esperar, lo niega todo. Maduro exige una «pronta rectificación» a Bachelet de un texto que considera «un peligroso eslabón para la intervención de Venezuela, promueve la impunidad de la oposición que banaliza su desprecio por la vida y alienta la comisión de golpes de Estado, intentos de magnicidio, violencia y desestabilizaciones». El líder chavista afirma que dicho estudio está plagado de falsas afirmaciones, tergiversaciones y manipulaciones en el uso de datos y fuentes.

El informe Bachelet calcula que unas 7.000 personas habían sido asesinadas en año y medio por el régimen chavista, algunas de ellas por resistencia a las fuerzas de seguridad, además de denunciar la represión, el secuestro y la tortura de ciudadanos opositores. En medio del conocimiento del dosier fue conocida la desaparición y la posterior muerte por tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, cuyo cuerpo fue sepultado sin haber sido entregado a sus familiares y cuya autopsia reveló datos que confirmaron el martirio al que fue sometido el militar.

Diosdado Cabello

Durante la marcha por las calles de Caracas, Diosdado Cabello, el hombre del programa televisivo 'Con el mazo dando', no desperdició una intervención ante los medios de comunicación para atacar a Bachelet, al Gobierno de Estados Unidos y a la oposición que lidera Juan Guaidó. «El informe Bachelet está hecho para intentar levantar una oposición que no levanta», dijo. También comentó que «fue diseñado en la oficina de Elliot Abrams», político norteamericano muy afín a la causa de Guaidó.

Al cierre de esta edición se desconocía si Nicolás Maduro acudiría al punto final de la movilización. El presidente previamente había manifestado que las conversaciones de diálogo con la oposición que se desarrollan en Barbados continuarán mañana con seis puntos en la agenda.

Juan Guaidó, por su parte, denunció en Varela, donde fue recibido por una gran multitud, el secuestro de dos miembros de su cuerpo de seguridad. Al mismo tiempo, el líder de la oposición respondió con sorna a Diosdado Cabello, que negó que en Venezuela se iban a celebrar unas elecciones presidenciales. «Por ahí hay uno que dijo que aquí no iba a haber elecciones. Ese mismo dijo que yo no entraba por Maiquetía y lo hice. Y que no íbamos a liberar a Leopoldo López y lo hicimos», manifestó.