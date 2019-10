Declaraciones Zidane: «El Granada nos ha metido en dificultades» El entrenador del Real Madrid habló así del partido en el que su equipo derrotó al Granada (4-2) RAFAEL LAMELAS MADRID. Enviado especial Sábado, 5 octubre 2019, 18:45

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, parlamentó así al final del partido en sala de prensa tras la victoria de su equipo ante el Granada (4-2).

VALVERDE: «Contento por él, se lo merece. Es un jugador que siempre ha demostrado que es muy bueno. Cada vez está mejor. El segundo gol es de él, siempre avanza y quiere el balón. El tercero también, recupera el balón, participa. Es un trabajo de equipo y la primera parte ha sido fenomenal en todos los sentidos. También saliendo con el balón desde nuestro campo».

SIMILITUDES CON EL PARTIDO DEL LEVANTE: «No hay que comparar con ese partido. Jugamos contra el segundo, el Granada. También nos ha metido en dificultades. Hubo un error nuestro y se metió en el partido, con minutos de dificultad, y nos coló el segundo. Al final controlamos el encuentro y metimos el cuarto. Me quedo con todo. Sabemos que nunca va a ser fácil. No siempre vamos a jugar bien. No hay un equipo que no te meta en problemas. Es mérito del Granada. Siempre se mira a nosotros. Es también mérito del rival, que con sus cambios jugaron mejor».

HAZARD: «Sí, le necesitamos así, y que metiera goles. Al final del partido estaba contento en el vestuario. Nos alegramos por su gol. Ojalá sea el primero de muchos».

ENSALZAR LO POSITIVO: «Necesitamos transmitir lo positivo, la prensa hace lo que quiere. Nosotros sabemos que tenemos que sufrir, correr, sudar. No hay equipos pequeños hoy en día. Voy a ser siempre positivo, también los jugadores. Dentro de ello, podemos mejorar y vamos a hacerlo. Los jugadores aportan al equipo y se ve».

MEJORÍA: «Yo quiero más, porque nosotros somos perfeccionistas. Estoy contento y no es fácil ningún partido. Viene el segundo, el Granada. Este rival tiene algo. Nosotros estamos contentos. Seguimos arriba. Será largo, habrá que trabajarlo mucho como siempre. La pena es que muchos se van ahora con sus selecciones».

EQUILIBRIO CON VALVERDE: «Es un jugador moderno, que avanza y tiene recorrido impresionante, no sólo en ataque, también en defensa. Es importante. Lo está haciendo bien».

LÍDER EN LIGA, COLISTA EN CHAMPIONS: «No lo firmo, es la realidad. Ser colista en Champions no estaba previsto y tenemos que a la vuelta hay un partido importante. Disfrutemos de esto primero».

GOL DE MODRIC: «Hace unos años en Granada hizo el mismo gol. No se atreve siempre, pero con su golpeo, debe».