El Zaragoza cesa a Gabi, cuarto técnico en caer de Segunda división

LaLiga Hypermotion

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:55

El Real Zaragoza cesó este domingo a Gabi, su entrenador, después de la derrota ante la UD Almería que dejó al conjunto maño como colista de LaLiga Hypermotion. Se trata del cuarto técnico que cae en Segunda división.

Gabi, exfutbolista del Zaragoza entre otros clubes, aterrizó para dirigir su banquillo la temporada pasada, obrando la permanencia en la categoría en la penúltima jornada. En mal arranque de curso, con solo un triunfo, tres empates y seis derrotas, le ha abocado al despido, aún sin sustituto.

Antes de este movimiento ya habían caído otros tres preparadores en la división de plata. El primero en ser cesado fue Johan Plat en el Castellón, sustituido por Pablo Hernández, que ascendió desde el filial del equipo. El segundo, Raúl Llona, en la Cultural Leonesa, al que no le valió ser el entrenador que logró su ascenso a la Hypermotion. Le reemplazó 'Cuco' Ziganda. El tercero fue Asier Garitano, en el Sporting de Gijón. Por él entró Borja Jiménez, con pasado también en el Leganés.

