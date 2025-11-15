Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sophia Yang y Juanjo Cano, entre los representantes de los demás clubes profesionales de LaLiga. Granada CF

Granada CF

Yang acude a la edición anual del viaje de explotación de infraestructuras

La iniciativa de LaLiga tiene el objetivo de asesorar e impulsar el crecimiento de los 42 clubes profesionales

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:54

Comenta

La presidenta del Granada, Sophia Yang, representó a la entidad junto a Juanjo Cano como responsable de patrocinios en una nueva edición del viaje anual ... de explotación de infraestructuras en París. La iniciativa, liderada por la oficina de clubes de LaLiga, tiene el objetivo de asesorar e impulsar el crecimiento de los 42 equipos profesionales en distintas áreas de negocio así como desarrollar proyectos estratégicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

