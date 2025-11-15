Yang acude a la edición anual del viaje de explotación de infraestructuras

La presidenta del Granada, Sophia Yang, representó a la entidad junto a Juanjo Cano como responsable de patrocinios en una nueva edición del viaje anual ... de explotación de infraestructuras en París. La iniciativa, liderada por la oficina de clubes de LaLiga, tiene el objetivo de asesorar e impulsar el crecimiento de los 42 equipos profesionales en distintas áreas de negocio así como desarrollar proyectos estratégicos.

La comitiva rojiblanca, junto a representantes de más de 30 clubes españoles, pudo profundizar durante los tres días de duración de las jornadas en los modelos de gestión, hospitality e innovación aplicados a grandes recintos deportivos, conociendo de primera mano el modelo francés de gestión integral de espacios deportivos y culturales.

La agenda incluyó la Adidas Arena, la Accor Arena, el Stade Jean-Bouin del Stade Français Paris, el complejo tenístico de Roland Garros y el Parc des Princes, donde los asistentes asistieron al encuentro entre Francia y Ucrania y analizaron el modelo de explotación del Paris Saint-Germain FC. Todas las visitas compartieron un hilo conductor: la búsqueda de experiencias premium, diversificación de usos y vinculación con el turismo y la economía urbana.

Por otro lado, el viaje a París sirvió también para reforzar la visión de LaLiga sobre el fútbol como motor de turismo y desarrollo económico. Los clubes pudieron observar cómo el deporte se integra en la identidad urbana y en la oferta cultural de una ciudad que atrae millones de visitantes cada año, y cómo la explotación eficiente de infraestructuras puede convertirse en una herramienta estratégica para el crecimiento local.