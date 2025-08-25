Weissman, clave de bóveda para el fin del mercado

Granada CFWeissman, clave de bóveda para el fin del mercado
Diallo tiene para un mes aproximadamente
Granada
Lunes, 25 de agosto 2025, 21:01
El Granada vuelve este martes a la rutina y Pacheta ya sabe que puede contar con todos los jugadores que vea. En la enfermería, en ... principio, solo está Diallo, que tiene para un mes aproximadamente, por lo que seguirá PereHaro o aparecerá Hormigo en el lateral izquierdo.
Para el mercado, la clave de bóveda es la salida de Weissman, por el que sigue sin llegar algo sólido pese al fuerte interés del Wolfsberger. Como delanteros a traer, pierde algo de fuelle la opción de Etienne Eto'o, que tiene más alternativas, sin estar descartado. Para centrocampistas, en el escaparate está Unai Vencedor, del Athletic, que aún espera 'Primera', como tantos, incluido su compañero Izeta, fuera de la lista bilbaínos. En la 'operación salida' de los nazaríes podría encajar casi cualquiera aún.
