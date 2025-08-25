Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Shon Weissman, contra el Deportivo. J. M. B.

Granada CF

Weissman, clave de bóveda para el fin del mercado

Diallo tiene para un mes aproximadamente

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 25 de agosto 2025, 21:01

El Granada vuelve este martes a la rutina y Pacheta ya sabe que puede contar con todos los jugadores que vea. En la enfermería, en ... principio, solo está Diallo, que tiene para un mes aproximadamente, por lo que seguirá PereHaro o aparecerá Hormigo en el lateral izquierdo.

