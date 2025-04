La vuelta morbosa de Luis Suárez, 'ex' del Granada: «Algunos me tienen como un mercenario»

José Ignacio Cejudo Granada Miércoles, 2 de abril 2025, 13:49 Comenta Compartir

Luis Suárez cuenta los días para su regreso, no exento de morbo, a Los Cármenes, donde sabe que se reencontrará con parte de la afición del Granada que le recuerda «como a un mercenario», según dijo él mismo en una entrevista a IDEAL. El delantero colombiano ya marcó a su exequipo enla primera vuelta en Almería, con el gol que propició la remontada indálica, tras hacerle también allí un 'hat trick' un año atrás, en un partido que acabó mal para él por una fractura en el peroné y en el que el Granada acabó empatando. Fue esa lesión, precisamente, la que le impidió jugar en el Zaidín la temporada pasada y protagonizar, quién sabe, otras celebraciones furiosas para su reivindicación. Nada le impedirá volver a la ciudad de la Alhambra esta vez. Viene de marcar el tanto de penalti que decidió la victoria del Almería sobre el Levante la jornada pasada.

«Todos sabemos cómo me recuerda la afición del Granada, sin entrar en detalles. Hay un mínimo que me respeta y sabe que soy profesional y que trabajé por el club hasta el último día, y algunos que me tienen como a un mercenario, que es lo que se encargan de recordarme cada vez que nos reencontramos. Que me recuerden como quieran», despejó Luis Suárez antes del derbi en Almería, admitiendo además que los granadinistas «no dejan» de recordarle que sigue siendo el fichaje más caro en la historia del club, por algo más de diez millones de euros, aunque luego saliera por una cantidad similar al Olympique de Marsella tras marcar 15 goles en 75 partidos en total en dos temporadas, de 2021 a 2023, de la Europa League al penúltimo descenso a Segunda del club.

Máximo goleador de Segunda división con 22 tantos, con Panichelli, del Mirandés, a seis d esu marca tras abandonar esa pelea Myrto Uzuni, Luis Suárez atraviesa la temporada más prolífica de su carrera. No ha dejado pasar más de tres jornadas sin marcar, y le pasó en el primer mes de competición. Ya le hizo una diana y brindo otras dos de hecho durante otro reencuentro con uno de sus exequipos, el Zaragoza, en Almería el mes pasado. Entonces, sin embargo, sí pidió perdón a sus aficionados.

En otro capítulo más personal, Luis Suárez tuvo que personarse en el juzgado de instrucción número 9 de Granada el pasado 8 de enero por la denuncia interpuesta por su expareja granadina por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar, con los hijos menores de ambos de por medio. Una causa que siguió a otra por agresiones y vejaciones a la denunciante, que el futbolista negó. El exrojiblanco llegó a ser detenido el 11 de diciembre en Almería y posteriormente quedó en libertad sin fianza con la obligación de quedar a disposición de la autoridad judicial.

Duelo con Loïc Williams

A buen seguro que a Luis Suárez también le motiva el duelo con Loïc Williams, que recuperará la titularidad en la zaga del Granada. Preguntado el central por cómo parar al delantero antes del derbi de la primera vuelta, apuntó: «Si juego, lo demostraré, pero siendo inteligente para jugar tus armas si es más rápido y fuerte que tú». Sin embargo, finalmente no disputó ni un solo minuto ante las titularidades de Miguel Rubio y Pablo Insua. Se encontraba recién rehabilitado de su primera lesión muscular de la temporada.

Poderosísimos físicamente los dos, el duelo entre ambos echará chispas para recogijo de sus aficiones en las gradas de Los Cármenes.