Vuelta al escenario de la «cornada» de Pacheta al frente del Granada

Pacheta suele referirse a las grandes decepciones de su carrera futbolística como «cornadas». Fue así como calificó a la derrota con el Racing en El ... Sardinero, el escenario al que el Granada regresa este sábado, en la última jornada de la temporada pasada. «Partidos tan duros como ese dejan cicatriz y duelen mucho. Me afectan; no estoy preparado para perder. Ese en concreto no se me olvida a mí; es más, no quiero que se me olvide. Esas heridas te bajan a la tierra y hacen crecer y ser mejor entrenador y mejor ser humano», expresó el técnico en varias ocasiones ya, también por el descenso a Segunda división que sufrió con el Huesca en 2020.

Quizás lo que más le doliera a Pacheta fue el que el Granada dependía de sí mismo en aquel partido para jugar el 'play off' de ascenso a Primera y que encima se adelantó en el primer minuto de juego, gracias a un golazo de Abde Rebbach tras un contragolpe magnífico de los rojiblancos. Sin embargo, los suyos dieron un paso atrás, también en parte por el empuje del propio Racing como local, y empezaron a sucederse las desgracias. A un impacto entre Manu Lama y Luca Zidane tras un empujón de Andrés Martín al central, que se lesionó, le siguió el tanto del empate de Juan Carlos Arana y la posterior sustitución del zaguero por Pablo Insua, que ya no mantuvo el nivel. Y justo antes del descanso, y tras un saque de esquina a favor, se produjo la expulsión de Carlos Neva por una falta como último hombre tras haber desaprovechado Manu Trigueros la ocasión de parar la jugada antes.

Ya en la segunda parte, el Granada trató de recuperar su ventaja en el marcador con los recursos que podía, pero sin apenas ocasiones al jugar con un futbolista menos. Una vez en el tiempo añadido, y con Luca a la desesperada, Sangalli marcó una diana ya anecdótica pero definitiva para la fiesta en El Sardinero y la depresión rojiblanca. Medio millar de granadinistas regresaron cabizbajos, muchos en autobús, mientras digerían una nueva temporada de su equipo en Segunda división.

De aquellos protagonistas permanecen en la plantilla Luca, Lama y Trigueros, y también jugaron como titulares Loïc Williams y Martin Hongla, con estatus muy diferentes hoy en día. Terminaron sus contratos Neva y Ricard Sánchez, también sus cesiones Giorgi Tsitaishvili y Abde Rebbach, y acabaron vendidos Gonzalo Villar y Lucas Boyé. Ni un minuto tuvieron, en el banquillo, ni Oscar Naasei ni Sergio Rodelas.

Aprendizaje

Aquella derrota en Santander extrajo una lectura positiva para Pacheta. La de interiorizar lo que debía cambiar, aunque ya anticipara los problemas económicos al frustrarse el ascenso. Sustituyó a Fran Escribá para las tres últimas jornadas y rozó la machada tras ganar al Deportivo en Riazor y al Castellón en Los Cármenes, pero se quedó a medias.

Sentó a Rubio y Brau al no continuar al curso siguiente, así como a Borja Bastón, y procuró una alineación estable, más allá de la alternancia de Luca con Diego Mariño bajo palos. Logró recuperar la ilusión entre la afición y ese crédito, pese a la cornada, aún lo mantiene. Vuelve con la oportunidad de vengarla.