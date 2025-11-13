Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta camina por el área técnica de El Sardinero. J. M. B.

Granada CF

Vuelta al escenario de la «cornada» de Pacheta al frente del Granada

La derrota en El Sardinero de la última jornada de la temporada pasada dejó al entrenador marcado en adelante

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:35

Comenta

Pacheta suele referirse a las grandes decepciones de su carrera futbolística como «cornadas». Fue así como calificó a la derrota con el Racing en El ... Sardinero, el escenario al que el Granada regresa este sábado, en la última jornada de la temporada pasada. «Partidos tan duros como ese dejan cicatriz y duelen mucho. Me afectan; no estoy preparado para perder. Ese en concreto no se me olvida a mí; es más, no quiero que se me olvide. Esas heridas te bajan a la tierra y hacen crecer y ser mejor entrenador y mejor ser humano», expresó el técnico en varias ocasiones ya, también por el descenso a Segunda división que sufrió con el Huesca en 2020.

