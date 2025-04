Vuelta a Cartagena dos años y medio después de la pelea entre ultras

José Ignacio Cejudo Granada Jueves, 17 de abril 2025, 16:12 Comenta Compartir

La afición del Granada volverá a desplazarse masivamente a Cartagena dos años y medio después de una pelea entre ultras de uno y otro equipo ... allí que no pasó desapercibida. Ocurrió en octubre de 2022 antes incluso de que comenzara el partido, en los alrededores del estadio, y se saldó con al menos cuatro detenidos por la Policía Nacional. No se dejó acceder a cerca de 20 hinchas y uno de los identificados como granadinista pasó a disposición judicial incluso por haber agredido a tres agentes, quedando en libertad luego al no tener antecedentes.

Las personas involucradas como supuestos aficionados del Granada pertenecían al grupo 'Fondo Sur', de reciente creación de cara a la remodelación pretendida por el club para su grada de animación tras la dimisión en bloque de los anteriores coordinadores que siguió al descenso previo a Segunda división. Estos hinchas viajaron en cuatro autobuses sufragados por la entidad y, de acuerdo a testigos de los hechos, pasearon por Cartagena con el clásico cortejo visitante presentándose como «los ultras del Granada». Algunos de estos individuos provocaron incidentes como el destrozo de mobiliario de algunos establecimientos de los que se habrían marchado sin pagar, pintaron paredes con las siglas acreditativas del grupo y encendieron bengalas, algo que provocó que la Policía Nacional decidiera escoltarles hasta el estadio. Una vez allí, sin embargo, seis seguidores del Cartagena iniciaron el altercado que provocó la carga. El Granada expulsó a 'Fondo Sur' de Los Cármenes con la anulación de su reconocimiento como peña oficial y canceló los abonos de temporada de todos los identificados los incidentes. El grupo pidió perdón y anunció su disolución tras acatar la medida: «No nacimos con la intención de protagonizar hechos de esta consideración. Somos conscientes del error». En Cartagena, por su parte, la peña 'Black and White Army' anunció su disolución a los diez años de su creación y hubo seis expulsados de la grada de animación. Dos meses después de la pelea entre ultras, sin embargo, el Granada readmitió a varios miembros del ya extinto 'Fondo Sur' que demostraron no haber estado involucrados en los incidentes al amparo del nacimiento de 'Curva Sur' y bajo el compromiso de vestir de rojo y no de negro, como anteriormente solían identificarse. Con ellos en la grada de animación concluyó la temporada del último ascenso a Primera división y siguió la pasada, con nueva caída a Segunda. La convocatoria para la campaña de abonados incluyó el anuncio de su supresión, tras concluir el curso anterior entre cánticos contra la directiva. Otra remodelación El mal comienzo de campaña, sin embargo, llevó al Granada a recuperar la grada de animación en octubre bajo un proyecto innovador a través de una asociación sin ánimo de lucro. Al frente de la misma permanece Joserra Rodríguez, abogado de 27 años y antiguo miembro de 'Curva Sur', con la vocación de liderar «un proyecto de futuro más allá de los partidos en sí» desligándose de todo lo anterior. Los miembros de esta nueva grada de animación del Granada no han vuelto a protagonizar incidentes con otras aficiones desde entonces, pese a los desplazamientos masivos que integraron en Almería, Córdoba o Albacete. En Córdoba, no obstante, Policía Nacional sí incautó material de simbología neonazi, una navaja, un palo extensible, petardos, botes de humo y una pistola de plástico en uno de los autobuses, pero Joserra Rodríguez negó a IDEAL que tuviera nada que ver con el grupo que lidera. Varios de sus integrantes viajarán a Cartagena.

