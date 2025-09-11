La vuelta de Astralaga suma competencia a la portería del Granada

El regreso de Ander Astralaga al Granada tras su concentración con la selección española sub 21 añade competencia a la portería rojiblanca. El vasco aún ... no ha debutado en partido oficial, con su compañero Luca Zidane disputando como titular las cuatro primeras jornadas de Liga y despertando algunas críticas entre ciertos sectores de la afición.

El meta galo ha encajado una decena de tantos en lo que va de campeonato. Deportivo y Eibar le hicieron tres cada uno, mientras que el Mirandés y el Málaga lo batieron hasta en dos ocasiones en sus duelos. Se trata de un bagaje muy negativo para las aspiraciones del equipo de Pacheta, en descenso después de haber sumado apenas un punto de doce posibles.

Aunque el nivel de la línea defensiva nazarí no fue el óptimo, protagonizando errores decisivos en cuanto a marcaje y expulsiones, las actuaciones de Zidane dejaron que desear con algún que otro fallo de colocación que facilitaron los goles del rival. De hecho, acabó pitado en casa en la derrota frente a los jabatos.

Por ello, la presencia de nuevo de Astralaga en los entrenamientos le erige como una alternativa para el técnico burgalés, que ya cambió de portero el pasado curso al arrancar con Mariño bajo palos y cederle el testigo al francés. Con la 'Rojita', participó en el triunfo sobre Kosovo, encajando un golazo de Hasani con un disparo ajustado ante el que poco o nada pudo hacer.

El portero cedido por parte del Barça sí que cuajó minutos notables en pretemporada. Su condición de internacional merma sus posibilidades de asentarse como primer guardameta en el Granada, pues se perdería hasta cuatro citas ligueras si le convoca David Gordo en los compromisos nacionales restantes esta temporada –Las Palmas en Los Cármenes en octubre; Racing fuera en noviembre; y Huesca en casa y Las Palmas a domicilio entre marzo y abril–. Una situación incierta para una posición necesitada de regularidad, pero también de paradas que detengan la sangría y ganen partidos.