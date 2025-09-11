Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Paco López, en el banquillo del Leganés durante el último encuentro. CD Leganés

Paco López | Exentrenador nazarí y del Leganés

«Volver a Granada siempre es especial, pero vengo a ganar porque lo necesitamos»

«Mejorará sus resultados y sus prestaciones; tiene un gran entrenador y una buena plantilla», afirma el valenciano sobre el conjunto rojiblanco

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:32

Vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar', canta el celebérrimo Miguel Ríos en su ya mítico ejercicio de nostalgia aderezado con aires de pop sesentero. ... Justo en esa década nació Paco López (Silla, Valencia, 1967), quien perfectamente podría entonar dicho estribillo en cuanto este domingo ponga un pie en el estadio 'Nuevo' Los Cármenes, la que fue su casa hace varias temporadas como el ideólogo del último ascenso rojiblanco. Ahora defiende los colores del Leganés, condición que no afectará a su cariño eterno por la 'eterna lucha'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a un hombre con arma de fuego y se atrinchera con la mujer del fallecido en Huétor Santillán
  2. 2

    Un grupo de élite de la Guardia Civil llega desde Madrid para mediar en el secuestro
  3. 3

    «¡No hay derecho a lo que han hecho con él!¡Le ha pegado un tiro!»
  4. 4 Aviso del SAS: si te llama este número, cógelo
  5. 5

    El secuestrador chocó su coche contra el de la víctima, lo mató de un tiro y sacó a su mujer a la fuerza
  6. 6

    Una granadina pleitea para ser reconocida como hija legítima con el abogado especializado en casos de famosos
  7. 7

    «Estamos destrozados y solo pensamos en nuestra vecina Lourdes»
  8. 8

    La Guardia Civil abre una investigación por la muerte de un vecino de Moraleda de Zafayona
  9. 9 El pueblo de la provincia de Granada que posee una fuente de vino gratis desde 1967
  10. 10 Tres detenidos por un robo con violencia e intimidación grupal en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Volver a Granada siempre es especial, pero vengo a ganar porque lo necesitamos»

«Volver a Granada siempre es especial, pero vengo a ganar porque lo necesitamos»