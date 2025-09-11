Vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar', canta el celebérrimo Miguel Ríos en su ya mítico ejercicio de nostalgia aderezado con aires de pop sesentero. ... Justo en esa década nació Paco López (Silla, Valencia, 1967), quien perfectamente podría entonar dicho estribillo en cuanto este domingo ponga un pie en el estadio 'Nuevo' Los Cármenes, la que fue su casa hace varias temporadas como el ideólogo del último ascenso rojiblanco. Ahora defiende los colores del Leganés, condición que no afectará a su cariño eterno por la 'eterna lucha'.

–Vuelve a Granada.

–Siempre supone algo especial para mí. Significa regresar a un club donde salieron bien las cosas, donde logramos el ascenso. Tengo motivos de sobra para guardarle cariño. Estuvimos muy a gusto, con toda su gente animando.

–Ahora viene con el Leganés tras un inicio complicado de curso.

–Ya sabemos cómo es esta competición. Cada año se supera en cuanto a dureza e igualdad. Da igual que vengas de Primera, en Segunda no hay favoritos. Influyen mucho los detalles para decantar la balanza de los partidos. Venimos de empatar las primeras cuatro jornadas. No hemos ganado, pero tampoco perdido, aunque aquí lo que vale es sumar de tres. Las sensaciones son buenas.

–¿Qué falta para conseguir victorias?

–Fundamentalmente, los puntos que hemos perdido fueron por las áreas. Cuando no ganas, estás siendo poco eficaz ahí. Ha habido encuentros donde no lo fuimos en la propia, otros donde nos costó serlo en la contraria. Tenemos que hallar el equilibrio.

–Aun así, su objetivo pasa por recuperar la categoría perdida.

–Más allá de ser un recién descendido, hay que trabajar mucho y bien para subir a Primera división. También tener un vestuario con hambre y ambición, y nosotros lo tenemos. Venir de la máxima categoría no te garantiza nada. Además, hay unos 16 jugadores nuevos este verano. La plantilla no tiene nada que ver con la del año pasado. Predominan las ganas de todos por conseguir nuestra meta.

–Se trata de un proyecto ambicioso después de que no salieran las cosas en el Cádiz.

–Cádiz es pasado y aprendizaje. A todos nos hubiese gustado acabar mejor nuestra etapa. Cuando no se cumplen los objetivos, uno siempre saca conclusiones y intenta descubrir dónde se ha podido equivocar. Esta es una temporada nueva, con jugadores diferentes y un equipo diferente, aunque con misma ilusión que siempre.

–¿Cómo ve al Granada?

–Estoy convencido de que será un rival muy complicado y difícil. En Málaga demostró parte de su potencial. Esperamos enfrentarnos a un equipo duro, más todavía en su campo, pues querrá brindarle una alegría a su hinchada. Seguro que mejorará mucho sus prestaciones y sus resultados, pero ojalá que lo haga a partir del lunes –bromea–. Tiene un gran entrenador y una gran plantilla.

–¿Vaticina su remontada en la clasificación?

–Vaticinar es realmente complicado en Segunda, no me atrevo. La realidad es que el 90% de los clubes van a pelear este curso por el mismo objetivo –el ascenso–. Unos lo dicen con la boca grande y otros con la pequeña, pero van a estar ahí.

–Desde su marcha del Granada, han pasado cinco técnicos en dos temporadas. ¿Qué ocurre en el club?

–No se trata de algo solamente del Granada. Hoy en día hay mucha urgencia en los clubes. Cuando la cosa no acompaña, la cuerda siempre se rompe por el lado más débil, que es el del entrenador. Hay muy pocos sitios que dispongan de estabilidad plena, pero es algo a lo que estamos acostumbrados y con lo que debemos convivir. Los resultados mandan.

–Desde entonces, el club vive unos años convulsos en lo social. ¿Comprende el malestar de la afición?

–Cuando un club desciende es porque la gestión no ha sido buena. No me corresponde valorarlo, pero las aficiones son aquellas por las que se juega a este deporte. Tienen derecho a manifestarse. Conozco a la del Granada y siempre está apoyando por mal que esté el equipo. Nunca da la espalda.

–¿Qué tal ve a Pacheta?

–Intenta dotar al Granada de una identidad. En el último partido ya se vio a un Granada distinto. Sobre todo, porque terminó con once futbolistas, algo que no le había sucedido antes. En una liga tan pareja como esta, esos detalles te condicionan. Sé que buscará hacer un equipo potente. Es un entrenador que ya ha demostrado su nivel y su bagaje.

–¿Cuál es su resultado para el domingo?

–Yo vengo a ganar, lo necesita el equipo. Para hacer eso, habrá que superar a un rival muy fuerte. Hay que trabajar muy duro y hacer las cosas muy bien. Será muy difícil, como cualquier partido de esta división.