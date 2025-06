Javier Aranguren, adjunto a la presidencia, fue claro al respecto: «No hay venta del Granada». El dirigente también añadió que no hay ofertas por el ... club actualmente, si bien el director general, Alfredo García Amado, matizó que siempre hay grupos que se pueden interesar por la situación, pero sin dar el paso adelante.

El Granada sigue envuelto en la misma situación judicial y societaria. Por un lado, sigue pendiente de la fecha del juicio por el caso Líbero, que mantiene a la entidad investigada como persona jurídica por supuesto fraude fiscal cometido durante la propiedad del italiano Gino Pozzo. Entre la dirección actual entienden que hay movimientos por parte de los abogados de Pozzo para buscar un acuerdo con Fiscalía para intentar evitar el paso por el banquillo, pero por ahora no tienen más información.

La entidad presentó escrito de defensa y no le fue reclamada fianza alguna en el proceso al final. Pozzo sí tuvo que presentar una serie de garantias para que no hubiera embargo. El Granada no tiene provisionada cantidad alguna en sus presupuestos pues ve un riesgo bajo de culpabilidad en el este asunto.

Además de esto, continúa la intervención judicial en Luxemburgo de una de las sociedades interpuestas entre el Granada y China, a raíz de la denuncia hecha por el propio Pozzo por impagos de la venta del club. El grupo Dangdai culpabiliza al primer presidente rojiblanco de su era, John Jiang, de ser el causante de esta deuda, por lo que no se ha hecho cargo de ella y ha ganado tiempo a través de recursos.

De alguna manera, el Granada está 'encapsulado' de Luxemburgo para abajo, controlado por la sociedad Daxian, cuya administradora única es la presidenta rojiblanca, Sophia Yang.

En China, en el grupo Dangdai, hay discrepancias entre sus dirigentes para ver cómo se aborda la solución tanto a la deuda con Pozzo, que sí afecta directamente al Granada y que supera los 12 millones de euros; y la que tiene una de sus filiales con LaLiga, inicialmente de 45 sin intereses, que no es del Granada, pero sí le toca en tanto que la corporación del clubes no permitirá a Dangdai vender el equipo sin solucionar su deuda con el dinero hipotético que obtuviera. Dangdai, por su parte, está con graves problemas económicos en China, bajo intervención también.