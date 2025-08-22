La venta de Boyé y la rescisión de Insua permiten inscribir a los cuatro fichajes

A poco más de dos horas para el arranque del partido, el Granada vio reflejada en la web de LaLiga la validación de sus cuatro ... fichajes. La venta de Lucas Boyé, confirmada a media mañana; y la rescisión de Pablo Insua, que llegó tras la hora del almuerzo, permitieron al club inscribir a sus futbolistas pendientes.

Con la operación del argentino incluyó a Diego Hormigo, Souleymane Faye y José Arnaiz. Con Jorge Pascual hubo que esperar no solo al despido de Insua, sino a un 'amago'. Su nombre apareció primero con validación provisional, luego desapareció de la página -en revisión de que se cumplían todos los requisitos- y en torno a las cinco y cuarto de la tarde se confirmó.

Días intensos para la dirección, que zanjó el jueves la venta de Boyé por un montante de 5,8 millones de euros –de los que un 70% sería para el Granada y el resto, para el Elche–. El anuncio desencadenó la maquinaria de incorporaciones. En paralelo, se cocinaba la solución a lo de Insua, sin que se haya determinado cuánto dinero libera. Lo cierto es que el comunicado del Granada fue bastante frío, sin ni siquiera agradecer sus servicios.

Ahora se abre un camino nuevo. Por un lado, agilizar la opción de que Shon Weissman acabe en el Wolfsberger austriaco. Con sueldo considerable, en función de la cuantía del traspaso final se abriría un escenario propicio para que los rojiblancos se muevan en el mercado de fichajes. La 'operación salida sí' puede zanjarse con el israelí. Hongla apunta a seguir claramente y es probable que lo haga también Stoichkov.

Quedan huecos en la defensa, el centro del campo y el ataque. Tarea hasta el día 1.