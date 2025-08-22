Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada CF

La venta de Boyé y la rescisión de Insua permiten inscribir a los cuatro fichajes

Con el traspaso del argentino el club incluye a Hormigo, Faye y Arnaiz, mientras que tras la baja del central da de alta a Pascual

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:44

A poco más de dos horas para el arranque del partido, el Granada vio reflejada en la web de LaLiga la validación de sus cuatro ... fichajes. La venta de Lucas Boyé, confirmada a media mañana; y la rescisión de Pablo Insua, que llegó tras la hora del almuerzo, permitieron al club inscribir a sus futbolistas pendientes.

