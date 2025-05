«Vengo al Granada con hambre y me asemejo a Arturo, pero con matices»

Ángel Mengíbar Granada Martes, 27 de mayo 2025, 14:48 | Actualizado 15:22h. Comenta Compartir

El Granada arranca la era post Arturo Ruiz. La nueva entrenadora del Femenino, Irene Ferreras, fue presentada sobre el césped de Los Cármenes bajo un ... sol abrasador que no derritió su ambición ante el reto de mantener el listón tras los últimos éxitos de la sección. «Me asemejo a Arturo -Ruiz-, pero vengo con hambre y a poner en el equipo lo que yo soy. Habrá matices y trataré de mejorar lo colectivo y lo individual de cada futbolista. La temporada será diferente seguro, no sé si también a nivel de resultados. Tengo claro que en el fútbol no se puede vivir del pasado», espetó la técnico.

La madrileña ofreció sus primeras palabras como rojiblanca y avalada por Roberto Valverde, director deportivo del Femenino y principal valedor de su fichaje. «Siempre se ha elegido al entrenador por motivos táctico. Buscamos profesionales que cuadrasen con las jugadoras de la plantilla. Irene cuenta con grandes cualidades para ello. Maneja bien el vestuario, muestra carácter y conoce la Liga F. Creo que es la persona idónea para el puesto y así se lo hice saber a Alfredo García Amado -director general del club-, que me dio su visto bueno», justificó el responsable en su intervención inicial. Acto seguido lo corroboró así la propia Ferreras, convencida por la línea de la entidad y el grupo de futbolistas. «De todo lo que podría decir, me quedo con la palabra 'proyecto'. Llevo siguiendo al Granada durante muchos años y es verdad que han pasado entrenadores con un estilo similar al mío. Eso me da confianza. Veo que se toma una decisión con fundamento y en base a la coherencia buscando que funcione. Yo no vengo a comerme a nadie. Tenemos un bloque compacto y unido, algo que me hizo querer venir. Me apetece mucho trabajar con las chicas, que siempre se mantienen fieles. Eso les ha permitido triunfar este curso», valoró. Dicho éxito no parece amilanar a la preparadora, que solo piensa en aportar para poder continuar con la línea ascendente del equipo en la máxima categoría. «El tercer año en Liga F será difícil. Mi propósito pasa por mejorar y por hacer crecer al club. Se ha hecho ya en los últimos años y mi responsabilidad es grande. Lo veo como un reto y, al final, el fútbol está vivo. Hay que identificar qué se necesita en cada momento y salir adelante, pero no podemos guiarnos por el miedo. El fútbol y la vida van de tomar decisiones con máxima ilusión», añadió Ferreras, que se 'mojó' en la pregunta del millón. «Quiero un equipo competitivo. En mis anteriores clubes, el juego ha sido combinativo en mayor medida, pero no renuncio a nada. Sería un error aplicar una idea preconcebida sin tener en cuenta el potencial de la plantilla. Por eso quiero esperar a que estén configuradas las fichas e intentar sacar todo el rendimiento posible. Nuestra obligación como cuerpo técnico pasa por favorecer a las jugadoras en lo que se pueda para sacar su mejor versión. Estoy aquí para liderar, pero ellas tienen que venir a comerse el mundo, a defender el escudo hasta el final», explicó la entrenadora. Un cese por superar Ferreras cuenta en su currículo con una gran experiencia como entrenadora, así como en la élite patria. Su último periplo no salió como esperaba, pues el Deportivo de La Coruña la cesó en noviembre después de un arranque irregular pese a haber ascendido la campaña anterior. Una carta de presentación que genera cierta incertidumbre en cuanto a su figura. «Yo respondo con trabajo. Esas cosas forman parte de mi profesión, se nos valora por los resultados. Sinceramente considero que mi papel en Coruña fue de lo mejor que hice como técnico. El despido fue prematuro, nos quedaba toda la temporada por delante y la línea era buena. Lo tomé como aprendizaje. Me ayuda a valorar más aún cuándo te arropan como en Granada. Así sí salen los objetivos», se defendió. Por último, la preparadora natural de Fuenlabrada trató su dedicación con las jóvenes promesas de la sección. «No hay proyecto interesante sin cantera que lo respalde. Tenemos que mirar constantemente a ellas y trabajar para que crezcan. Ver cómo las jóvenes promocionan por las distintas categorías del club se disfruta mucho como entrenadora. Es uno de los mayores placeres que tenemos. Ver a niñas que progresan hasta el profesionalismo. Al talento joven y de la casa hay que cuidarlo. Son fundamentales para hacer sostenibles este tipo de proyectos», concluyó.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Granada CF femenino