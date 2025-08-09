Varias bajas además de Sergio Ruiz en el trofeo

Ausencias en el GranadaVarias bajas además de Sergio Ruiz en el trofeo
Hongla, Weissman, Insua y Rodelas se quedan fuera de la convocatoria contra el Al Ain
Granada
Sábado, 9 de agosto 2025, 19:24
La baja de Sergio Ruiz no fue la única sonada en la convocatoria del Granada para su trofeo contra el Al Ain. Más allá del ... lesionado Pau Casadesús, también se cayeron de la lista Martin Hongla, Shon Weissman, Pablo Insua y Sergio Rodelas; los dos primeros, en la rampa de salida. Una posible causa fue el duelo que ya mantuvieron ambos equipos a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva del club por la mañana.
Pacheta no citó tampoco a los recreativistas Pere Haro, Anthony Obi ni Samu Cortés, pero sí mantuvo en dinámica a Dominique Moubeke como titular incluso además de a Gael Joel y a Seydou Fall. La gran novedad fue el centrocampista juvenil Mario Jiménez, que no acudió a ninguno de los amistosos que se retransmitieron previamente al menos.
