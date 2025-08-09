Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Arnaiz se hace un selfi con unos aficionados tras aparcar en Los Cármenes. José Miguel Baldomero

Ausencias en el Granada

Varias bajas además de Sergio Ruiz en el trofeo

Hongla, Weissman, Insua y Rodelas se quedan fuera de la convocatoria contra el Al Ain

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:24

La baja de Sergio Ruiz no fue la única sonada en la convocatoria del Granada para su trofeo contra el Al Ain. Más allá del ... lesionado Pau Casadesús, también se cayeron de la lista Martin Hongla, Shon Weissman, Pablo Insua y Sergio Rodelas; los dos primeros, en la rampa de salida. Una posible causa fue el duelo que ya mantuvieron ambos equipos a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva del club por la mañana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Matan a un joven de 20 años de un disparo en el pecho en Pinos Puente
  2. 2 Despido inmediato para un conductor de autobús de Granada por dar un puñetazo a un viajero en una discusión sobre la parada
  3. 3

    La recomendación de evitar el baño se mantendrá en la playa de Salobreña hasta la semana que viene
  4. 4 Un adolescente sufre una parada cardiorrespiratoria en la playa de Torrenueva
  5. 5

    «La gente se baña como si nada; luego vendrán las quejas y los lloros»
  6. 6

    «¡Ha sido don Paco!»: el crimen en el conocido burdel de la Colón que sobrecogió Granada
  7. 7

    El parque de la Chana que ya no tiene niños
  8. 8

    La nueva vida de Marta en Polícar
  9. 9 Muere una bañista en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro
  10. 10 El pueblo de Granada que tuvo la costura como santo y seña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Varias bajas además de Sergio Ruiz en el trofeo

Varias bajas además de Sergio Ruiz en el trofeo