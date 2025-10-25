«Nos vamos fastidiados porque no nos entran los goles»
«El equipo está en el equipo correcto y el trabajo dará sus frutos», valora el mediocentro del Granada, Rubén Alcaraz
Granada
Sábado, 25 de octubre 2025, 22:05
«Nos vamos fastidiados. Hacemos muchas cosas bien y hemos disfrutado en el campo, como la afición, pero nos falta ese punto en el último ... tramo. No nos entran los goles. Estoy convencido de que este es el camino correcto y todo llegará. El equipo trabaja bien», valoró Rubén Alcaraz, mediocentro rojiblanco.
Acerca de su cabezazo que no entró por poco, Alcaraz aseguró que «voy a soñar con él. Fue una jugada muy rápida, pero acabarán entrando porque el equipo insiste y persiste. Recibiremos los frutos». También Sacó pecho por el cambio radical del Granada con respecto al mal inicio liguero. «Se nos pidió un paso adelante y lo hemos dado. Sorprendimos a un rival de arriba porque estamos a gran nivel», añadió.
El barcelonés se llevó la mano a la pierna, lo que hizo saltar las alarmas durante la segunda parte. Parecía que iba a ser sustituido, pero el propio jugador aclaró la situación. «Se me subieron los isquios y estaba pidiendo ayuda para recuperarlos, pero no el cabio. Fue un malentendido, pero sin importancia», cerró.
