Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rubén Alcaraz avanza con la pelota durante el partido con el Cádiz. J. M. Baldomero
Rubén Alcaraz

«Nos vamos fastidiados porque no nos entran los goles»

«El equipo está en el equipo correcto y el trabajo dará sus frutos», valora el mediocentro del Granada, Rubén Alcaraz

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:05

Comenta

«Nos vamos fastidiados. Hacemos muchas cosas bien y hemos disfrutado en el campo, como la afición, pero nos falta ese punto en el último ... tramo. No nos entran los goles. Estoy convencido de que este es el camino correcto y todo llegará. El equipo trabaja bien», valoró Rubén Alcaraz, mediocentro rojiblanco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a 49 aficionados por una pelea con palos antes del Granada - Cádiz
  2. 2

    La Audiencia de Granada manda tirar un chalé con piscina que iba a ser una «navecilla de aperos»
  3. 3 El piloto de un Madrid-Granada se niega a volar porque se había excedido ya su horario laboral
  4. 4 Piden ayuda para encontrar a un joven de 31 años desaparecido en Granada
  5. 5 Más centros de la UGR denuncian que «los padres vienen a tutorías, revisiones y matriculaciones»
  6. 6 Un preso propina una paliza y le rompe el tabique nasal a un funcionario de la cárcel de Albolote
  7. 7 El parque comercial Granaita anuncia la inminente apertura de Primor u otros negocios
  8. 8

    El AVE madrugador esquiva la doble parada en Antequera y recorta diez minutos el viaje
  9. 9 Un estudio granadino sobre el cáncer de vejiga recibe el primer premio a la Mejor Comunicación Científica
  10. 10 El espectacular paisaje otoñal de la Alpujarra que atrae a visitantes de todo el país

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Nos vamos fastidiados porque no nos entran los goles»

«Nos vamos fastidiados porque no nos entran los goles»