A Arturo Ruiz (Madrid, 1997) todavía le dura la resaca emocional, ese término tan utilizado por la nueva hornada de técnicos del mundo del fútbol ... que van más allá de lo que acontece sobre el césped. Entre otros aspectos, el factor psicológico llevó al joven entrenador a sacar lo mejor del Femenino en la temporada más exitosa de su historia, con una plantilla enchufada para reventar cualquier techo que se pudiese imaginar.

Las semifinales de Copa de la Reina, la mejor puntuación histórica en Liga F… Hitos que ya forman parte del pasado, pues el presente sitúa al madrileño lejos de la actualidad rojiblanca. En el arranque de sus vacaciones, acepta hacer balance con la única condición de no hablar de futuro. Toca saborear estas mieles.

–¿Qué hace un entrenador cuando no hay fútbol de por medio?

–Nuestro trabajo nunca para, aunque ahora intentas cuidar más tu vida personal. Durante la temporada siempre hay trabajo pendiente. Está claro que te gustaría tener más tiempo libre, pero hay que encontrar un equilibrio.

–Se acabó una temporada inolvidable. ¿Ha sido un sueño?

–Afortunadamente, ha sido una realidad. La disfrutamos todos, tanto los que pertenecimos al equipo como los que lo siguen. Creo que es inmejorable en todos los sentidos. Estoy feliz por ello.

–¿Qué sensación se le queda tras todo lo vivido?

–En una temporada puede haber puntos positivos y otros negativos. Nosotras vivimos todos ellos juntas –especifica en femenino–. Guardo una gran satisfacción por lo que hemos hecho. Me siento orgulloso porque en el club hay personas que han vuelto a disfrutar del fútbol y sé que no lo hacían desde hace tiempo. No voy a especificar, ya que es una sensación colectiva.

–Pese a su gran campaña, decidió no continuar. ¿Por qué?

–A nivel deportivo, era difícil repetir una temporada así. Lo sabía todo el mundo y sentí que tenía que dar un paso más en mi carrera. Decidirlo me resultó complicado, porque he sido feliz en Granada, pero siento que es lo correcto. El tiempo dirá si acerté o no.

Copa de la Reina «Con más experiencia en 'semis', lo hubiésemos hecho aún mejor ante el Atlético»

–¿Cuándo se lo comunicó a las jugadoras?

–Fueron las primeras en enterarse, pero lo que hablamos queda en privado. Lo hice en el momento que creí más adecuado.

–Tuvo una relación fluída con Lucas Alcaraz. ¿Trató el tema con él?

– Sí, me ayudó a tomar la decisión. Yo le estoy agradecido a Lucas en todo lo que ha hecho por mí y por el Femenino. Me acompañó en muchos momentos durante la temporada. Le guardo un cariño especial para el futuro.

–El club le ofreció entrenar al Recreativo la temporada que viene. ¿Qué le pareció la idea de saltar al fútbol masculino?

–Valoré la opción, pero decidí que seguir no era la mejor situación. El descenso a 3ª RFEF influyó, pero hay más factores. En esas cuestiones influyen muchas cosas.

–¿Pudo coger las riendas del filial a mitad de curso?

–No, me lo ofrecieron para la temporada que viene. Me comunicaron que el objetivo principal pasaba por ascender sí o sí y recuperar la categoría perdida, pero esa posibilidad se cortó rápido. Solamente hubo una conversación sobre ello.

–¿Le propusieron para el primer equipo masculino?

–En ningún momento.

–¿Cómo vivió desde dentro la salida de Fran Escribá y sus declaraciones?

–No opino del final de temporada. Me quedo con las palabras tan cariñosas que tuvo hacia mí y el resto de mi equipo en su despedida. Siempre me trató de una manera excelente y me dedicó su tiempo. De él aprendí su manera de comunicar y su forma de ver la profesión. Me ha dado madurez para afrontar ciertas situaciones en el futuro.

–¿Considera al Granada un club estable para un entrenador?

–Es una pregunta delicada –se detiene para pensar–. En los tiempos más recientes, han pasado hasta seis entrenadores por el masculino en dos temporadas y dos en el femenino. Le deseo lo mejor a Irene Ferreras –su sucesora– y que la línea del equipo siga en ascenso.

–¿Cómo se enteró de su reemplazo y qué opina de ella como entrenadora?

–Lo vi en cuanto lo oficializó el club en redes sociales. Fue unos instantes después del anuncio de mi marcha. La conozco porque hemos coincidido en eventos, pero nunca me he enfrentado a sus equipos. Sé que llegará con mucha motivación y que priorizará el colectivo. Le deseo lo mejor aquí.

–El equipo peleó junto a los grandes. ¿Cuándo se dieron cuenta de que el objetivo de la salvación se quedaba pequeño?

–A principios de 2025, justo después de Navidad. Nos fuimos sextas al parón y en enero jugamos un gran partido ante el Real Madrid, aunque perdimos 3-1. Luego encadenamos una racha buena de resultados. Sobre el final de enero ya supimos que la salvación era cuestión de tiempo. La teníamos cerca, así que no conjuramos para seguir peleando al máximo nivel y tratar de llegar lo más lejos posible.

–Entonces 'vinieron' la Champions League y la Supercopa de España. ¿Qué faltó para lograr su clasificación?

–Nos hemos expuesto a muchas situaciones novedosas para todos, lo que lleva a no dominarlas. La Copa es un ejemplo de ello. Estábamos ilusionadas con el partido, pero si hubiésemos jugado ya doce 'semis', lo habríamos hecho mejor aún. Esa experiencia corta por parte de todos fue uno de los factores principales para no conseguir el pase a la final, pero hay que darle la vuelta. Las expectativas seran mucho menores. Llegar hasta ahí fue un premio.

Granada «He vivido mi mejor año como entrenador y guardaré un recuerdo precioso de aquí»

–¿Qué le parecieron ciertas comparaciones que se hicieron con el Granada de Diego Martínez?

–Es anecdótico. Admiro mucho como entrenador a Diego. Aquí en Granada se le recuerda con cariño. No viví su etapa aquí en primera persona, pero me agrada que la época dorada del masculino se compare con nuestra campaña. Es positivo, por supuesto.

–¿Cree que el Granada de verdad tiene ese nivel o que logró dar un rendimiento extra a causa de la situación y la euforia?

–Al haber conseguido lo que consiguió, está claro que tiene ese nivel. Otra realidad es que todo el equipo sacó su mejor rendimiento, pero por parte de todos. No lo hizo únicamente el entrenador con las jugadoras, sino también ellas conmigo, así como el resto de trabajadores que forman parte del club. El equipo ha rendido bien. Veremos en el futuro.

–¿Se le puede poner algún pero a la temporada?

–Qué va. Es imposible hacer una temporada perfecta. Todo lo que hemos pasado ha sido importante, hasta los errores que cometimos, aunque hubo muchos más aciertos. No tengo ningún pero. He recorrido un camino que nos ha traído hasta donde estamos hoy con gente maravillosa.

–¿Cómo recordará su estancia en Granada?

–Será un recuerdo precioso. Tanto mi 'staff' como yo hemos sido felices aquí, viviéndolo todo con intensidad. Era la primera vez que salía de Madrid para entrenar. Coger un equipo en Primera desde pretemporada y que todo acompañase, los resultados, la identidad, etc, hace que haya sido una experiencia inolvidable. Ha sido mi mejor año como entrenador.

–¿Y cómo le gustaría que le recordasen?

–Tiene que decidirlo cada uno. En el caso de las jugadoras, espero que sea con cariño. Hemos tenido una relación muy cercana. Las despedidas fueron muy emotivas.

–¿Le gustaría volver a entrenar al equipo más adelante?

–Ojalá se den las circunstancias para ello, por supuesto que sí.

–¿Qué echará de menos?

–Sobre todo personas, que me han mostrado fidelidad y cariño. La ciudad me ha encantado. El Albaicín me parece lo más bonito. He disfrutado mucho del Sacromonte, del centro, las Cruces, la Semana Santa, de Miguel y su restaurante Ruta del Veleta... He sido muy feliz.