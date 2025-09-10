Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aficionados del Granada durante un partido en Los Cármenes. J. M. Baldomero
Afición

Unión Granadinista anuncia una nueva protesta para el partido del Granada contra el Leganés

La organización plantea repartir folios amarillos a la afición para exigir respeto por el club a sus dirigentes antes del pitido inicial

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:40

Unión Granadinista convocó una nueva protesta para exigir respeto por el Granada a todos sus dirigentes de cara al partido contra el Leganés del próximo ... domingo. «Queremos promover una acción simbólica y pacífica: repartiremos folios amarillos en los alrededores del estadio a todos los aficionados de los Fondos y Preferencia que quieran mostrar su descontento con los hechos descritos y animamos a mostrarlos justo después de cantar el himno, como señal de protesta pacífica y contundente», explicó la organización en una nota.

