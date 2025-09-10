Unión Granadinista anuncia una nueva protesta para el partido del Granada contra el Leganés

Unión Granadinista convocó una nueva protesta para exigir respeto por el Granada a todos sus dirigentes de cara al partido contra el Leganés del próximo ... domingo. «Queremos promover una acción simbólica y pacífica: repartiremos folios amarillos en los alrededores del estadio a todos los aficionados de los Fondos y Preferencia que quieran mostrar su descontento con los hechos descritos y animamos a mostrarlos justo después de cantar el himno, como señal de protesta pacífica y contundente», explicó la organización en una nota.

«Nos duele profundamente ver cómo una institución con la historia y el sentimiento del Granada CF se encuentra en una situación financiera crítica, arrastrada por una planificación deportiva deficiente, con un estadio de Los Cármenes que presenta un estado impropio de un club de Primera división, y una cantera abandonada, que ha pasado de ser referente en Andalucía a situarse varios escalones por debajo, con descensos consecutivos y sin capacidad real de alimentar al primer equipo», prosiguieron.

«Ante esta realidad, exigimos explicaciones y responsabilidades a quienes han llevado al club a este punto. El Granada y su gente merecen respeto, seriedad y un proyecto sólido que devuelva la ilusión a todos los granadinistas. Queremos dejar muy claro que esta iniciativa no va en contra de nuestros jugadores. Al contrario: tras la protesta animaremos animaremos al equipo sin descanso, porque solo con unidad entre afición y jugadores podremos salir de esta difícil situación deportiva», aclararon.

«El Granada CF es patrimonio de su afición, y desde Unión Granadinista no vamos a permitir que se siga deteriorando. Es hora de alzar la voz, pero también de alentar a los nuestros para que juntos podamos levantar a este club», concluyó el escrito de Unión Granadinista.