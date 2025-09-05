Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bouldini y Alcaraz, en primer plano, en mitad del entrenamiento previo al derbi. Pepe Marín
Entrenamiento

Los últimos fichajes del Granada entrenan con normalidad en una sesión sin Diallo

Los internacional Astralaga, Hongla y Gael Joel se ausentan del entrenamiento al encontrarse con sus respectivas selecciones nacionales

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:32

El Granada se entrenó este viernes con sus últimos refuerzos al completo antes de desplazarse a Málaga el sábado para disputar el primer derbi de ... la temporada. Álex Sola, Luka Gagnidze y Rubén Alcaraz participaron como uno más en la sesión nazarí, a la que tan solo faltaron Baïla Diallo y los internacionales Martin Hongla, Ander Astralaga y Gael Joel.

