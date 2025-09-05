Los últimos fichajes del Granada entrenan con normalidad en una sesión sin Diallo
Los internacional Astralaga, Hongla y Gael Joel se ausentan del entrenamiento al encontrarse con sus respectivas selecciones nacionales
Granada
Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:32
El Granada se entrenó este viernes con sus últimos refuerzos al completo antes de desplazarse a Málaga el sábado para disputar el primer derbi de ... la temporada. Álex Sola, Luka Gagnidze y Rubén Alcaraz participaron como uno más en la sesión nazarí, a la que tan solo faltaron Baïla Diallo y los internacionales Martin Hongla, Ander Astralaga y Gael Joel.
El primero de ellos arrastra problemas físicos desde hace varias semanas, lo que llevó al lateral galo a perderse los duelos ligueros ante Eibar y Mirandés. Aún no regresa con el grupo, por lo que queda descartado para el partido en La Rosaleda. En cuanto a Hongla, Astralaga y Gael Joel, todos se encuentran en la concentración de sus respectivas selecciones de Camerún, España sub 21 y Guinea Ecuatorial.
El resto del primer equipo rojiblanco trabajó con normalidad junto a los recreativistas Samu Cortés, Seydou Fall y Pere Haro, además de Sergio Rodelas y Oscar Naasei, ya adaptados a la dinámica de los 'grandes'. Los guardametas del filial Carlos Guirao e Iker García realizaron trabajo específico de porteros junto a Luca Zidane.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.