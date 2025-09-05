Los últimos fichajes del Granada entrenan con normalidad en una sesión sin Diallo

El Granada se entrenó este viernes con sus últimos refuerzos al completo antes de desplazarse a Málaga el sábado para disputar el primer derbi de ... la temporada. Álex Sola, Luka Gagnidze y Rubén Alcaraz participaron como uno más en la sesión nazarí, a la que tan solo faltaron Baïla Diallo y los internacionales Martin Hongla, Ander Astralaga y Gael Joel.

El primero de ellos arrastra problemas físicos desde hace varias semanas, lo que llevó al lateral galo a perderse los duelos ligueros ante Eibar y Mirandés. Aún no regresa con el grupo, por lo que queda descartado para el partido en La Rosaleda. En cuanto a Hongla, Astralaga y Gael Joel, todos se encuentran en la concentración de sus respectivas selecciones de Camerún, España sub 21 y Guinea Ecuatorial.

El resto del primer equipo rojiblanco trabajó con normalidad junto a los recreativistas Samu Cortés, Seydou Fall y Pere Haro, además de Sergio Rodelas y Oscar Naasei, ya adaptados a la dinámica de los 'grandes'. Los guardametas del filial Carlos Guirao e Iker García realizaron trabajo específico de porteros junto a Luca Zidane.