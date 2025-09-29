Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aficionados en Huesca. LOF
LaLiga Hypermotion

El triunfo no saca al Granada del último puesto de la clasificación

El cuadro nazarí se encuentra igualado a puntos con el Castellón, que juega este lunes

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:06

A pesar de la victoria, el Granada seguirá una semana más en la zona de descenso. De hecho, el triunfo le mantiene en la última ... posición clasificatoria, aunque igualado al Castellón con cinco puntos, si bien el conjunto levantino tiene que jugar este mismo lunes en Butarque ante el Leganés.

