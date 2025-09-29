El triunfo no saca al Granada del último puesto de la clasificación
El cuadro nazarí se encuentra igualado a puntos con el Castellón, que juega este lunes
Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:06
A pesar de la victoria, el Granada seguirá una semana más en la zona de descenso. De hecho, el triunfo le mantiene en la última ... posición clasificatoria, aunque igualado al Castellón con cinco puntos, si bien el conjunto levantino tiene que jugar este mismo lunes en Butarque ante el Leganés.
En el siguiente escalón del listado de LaLiga Hypermotion, con seis unidades, hay varios equipos, como Córdoba, Zaragoza y Real Sociedad B, próximo rival rojiblanco en Los Cármenes, el próximo sábado a las 21 horas. Se despegaron la Cultural, tras imponerse en Valladolid; y el Albacete, que remontó en Gijón un 3-0 hasta el 3-4 final.
El alivio de ganar al menos despeja dudas en torno a la figura de Pacheta. El burgalés reafirma así su continuidad, que hubiera estado bajo cuestión en caso de una derrota a pesar de que tiene contrato hasta 2027. Ahora enlaza dos jornadas invicto, tras el empate en Burgos y el éxito en El Alcoraz. Mejoría progresiva.
