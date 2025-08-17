Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Martin Hongla arma un disparo desde la frontal del área. J. M. B.

Granada CF - Deportivo

Tres titulares inesperados

La contracrónica ·

Hongla, Stoichkov y Weissman salen de inicio contra el Deportivo pese a que pudieron salir hace tiempo ya este verano y siguen sin justificar ni lo que costaron ni lo que cobran pese a otro golazo anecdótico del camerunés

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:20

Las inscripciones pendientes de Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo, unidas a la recuperación incompleta de Sergio Ruiz, las lesiones de Lucas ... Boyé y Pau Casadesús y la sanción de Pedro Alemañ, depararon que el Granada inaugurase el campeonato con tres futbolistas en su alineación que bien pudieron haber salido del equipo hace ya tiempo. Martin Hongla, Stoichkov y Shon Weissman saltaron como titulares contra el Deportivo de La Coruña y tanto el camerunés como el israelí al menos siguen en la rampa de salida.

