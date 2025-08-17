Tres titulares inesperados

Las inscripciones pendientes de Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo, unidas a la recuperación incompleta de Sergio Ruiz, las lesiones de Lucas ... Boyé y Pau Casadesús y la sanción de Pedro Alemañ, depararon que el Granada inaugurase el campeonato con tres futbolistas en su alineación que bien pudieron haber salido del equipo hace ya tiempo. Martin Hongla, Stoichkov y Shon Weissman saltaron como titulares contra el Deportivo de La Coruña y tanto el camerunés como el israelí al menos siguen en la rampa de salida.

La urgencia ofreció a Hongla, Stoichkov y Weissman una nueva oportunidad para justificar los traspasos que se pagaron en su día y las fichas que se les siguen pagando pero tampoco esta vez lo hicieron, por más que al camerunés y al israelí ya los tuviera Pacheta en Valladolid, y sin ser ellos los culpables de la derrota ni mucho menos. Quedó como un brindis al sol el golazo del africano tras el 0-2, otra maravilla aislada que no hace más que demostrar el extraordinario futbolista que podría ser si quisiera.

Weissman y Stoichkov procuraron fajarse en la presión cuando el Deportivo intentó elaborar desde atrás, con más convicción el israelí que el gaditano, pero los dos mantuvieron su nulidad con el balón en los pies. Una porfía aérea del '9' en la que fue al bulto sirvió al menos para que Sergio Rodelas, que cubrió a Faye, se quedase solo contra el portero sin acertar a batirle luego; esa combatividad le granjeó al punta algunos aplausos incluso, sin que el ánimo popular impidiera que se marchase de Los Cármenes con su undécima titularidad sin marcar después de que únicamente la movilización de la afición del Fortuna Düsseldorf por sus comentarios públicos contra Palestina lo trajeran de vuelta de Alemania con el reconocimiento médico ya pasado tras pactar medio millón de euros los clubes.

Hongla, más allá del golazo, siguió a su bola. Ni las capitanías simbólicas que lució durante los primeros partidos amistosos del verano centraron al camerunés, que continúa en su propio universo. Acababa de empezar el partido cuando, venido arriba quizás por el inesperado protagonismo o motivado de más por Pacheta, se lanzó con unas ortopédicas bicicletas aún en su propio campo tras las que perdió un balón peligrosísimo que por suerte no tuvo consecuencias. El africano ya avisó durante la primera parte con un par de disparos desde la frontal del área, pero le taponaron el primero y le desviaron a saque de esquina el segundo. Ni el larguero impidió que le entrase el tercero, con la decencia de no celebrarlo.

Más preocupante resulta lo de Stoichkov, toda vez que apenas han pasado siete meses de los millones que el Granada pagó al Alavés por él. Permanece como una sombra del futbolista que algún día fue en el Eibar, cariacontecido sobre el campo, pese a animarse con algún taconazo; un mal control en el área tras el 1-2 le costó una ocasión ideal para el empate tras una gran asistencia de Oscar y terminó pitado por la afición.

Pacheta asegura ver en Stoichkov un «paso adelante» aún difícil de apreciar, más allá de que tanto él como Weissman se volcasen sobre Rodelas con indicaciones que más bien parecieron reproches tras el gol que que dio ventaja al Deportivo justo antes del descanso por ejemplo. El israelí, cada vez más patoso con la pelota, al menos pareció tomarse la persecución del talentoso Yeremay como algo personal y apretó hasta al portero cuando pudo.

El Granada terminó cargando el área con Hongla junto a Weissman, que tuvo un cabezazo ya sobre la bocina, y al menos cayó con cierto honor. No se le podía pedir mucho más tampoco. Ellos no tenían la culpa.