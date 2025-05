Tres meses sin alternativas goleadoras a Lucas Boyé

El Granada acumula ya más de tres meses sin una alternativa goleadora a Lucas Boyé entre sus delanteros. Ningún otro ariete del equipo ha vuelto ... a marcar desde el tanto de Stoichkov al Eldense el 31 de enero, sin más bingos desde entonces mientras Borja Bastón, Shon Weissman y Siren Diao permanecen secos. Fran Escribá tiró del más veterano de ellos como revulsivo para la segunda parte en Málaga, pero evidenció tener la mira torcida todavía. Este lunes podrá reencontrarse en Los Cármenes con el Eibar, el club con el que firmó su mejor cifra, con 19 goles en Primera división, al igual que el propio Stoichkov, que llegó a los 21 ya en Segunda.

Al Granada le urgen goles y únicamente Boyé parece capaz de marcarlos entre los delanteros de su plantilla, autor de cuatro de los doce últimos. El argentino, indiscutible aun con el hombro vendado, no está teniendo la compañía que esperaba con Stoichkov pese al pago de 2,5 millones de euros al Alavés tras la marcha de Myrto Uzuni. El golazo del gaditano al Eldense durante su primera titularidad quedó como un brindis al sol desde entonces, venido a menos en sus tres siguientes actuaciones. Los dos partidos de sanción que cumplió por su protesta tras el empate del Zaragoza en el Zaidín no parecieron ayudarle a ganar ritmo, también decepcionante en los cuatro duelos siguientes.

A Stoichkov no pareció ayudarle tener que arrancar desde la banda derecha por las ausencias de Giorgi Tsitaishvili, algo que podría volver a ocurrir este lunes con el Eibar. A ese distanciamiento del área, pese a dar un pase clave como revulsivo en Albacete, le siguieron unos problemas musculares que le impidieron jugar tanto en Cartagena como en Málaga más allá de la recta final con el Elche. En ninguno de estos partidos estuvo ni cerca de marcar.

Más lejos aún que las temporadas de Stoichkov en el Eibar, con 46 goles de 2021 a 2024 –con una única diana entre las tres semifinales de 'play off' que afrontó–, quedan la de Borja Bastón. Los 19 tantos que allí logró bajo la dirección de José Luis Mendilibar convencieron al Swansea de la Premier League para pagar un millón de euros por cada uno de ellos al Atlético de Madrid al que aún pertenecía como canterano, pero ya solo replicaría esa finura en Segunda división con el Oviedo al meter 42 entre los tres cursos que afrontó como carbayón también de 2021 a 2024 –tampoco él pudo aportar bingo alguno en el 'play off' de la campaña pasada–. Aún no se ha estrenado como rojiblanco pese a gozar de ocasiones clarísimas en varios partidos, como en Córdoba por su primera titularidad.

Weissman y Diao

Resignado a un rol aún más residual que el de Bastón se encuentra Weissman, por quien el Granada pagó en torno a cuatro millones de euros hace dos años. El israelí no ha vuelto a completar media hora de juego desde el debut de Stoichkov y no marca desde diciembre, por la Copa del Rey en Zaragoza. Ni un solo minuto ha tenido Diao, fijo en el banquillo los 14 últimos partidos y sin goles desde la victoria a domicilio sobre el Sporting en noviembre. Weissman fue precisamente el autor del otro tanto rojiblanco. Llevaban una única diana hasta entonces, y ya no han vuelto a 'mojar'.