«Los tres goles del Granada fueron evitables»

José Ignacio Cejudo Cartagena. Enviado especial Domingo, 20 de abril 2025, 16:48 Comenta Compartir

El entrenador del Cartagena, Guillermo Fernández Romo, lamentó que los partidos de su equipo «nunca acaban como empiezan» tras verse remontado por el Granada. «Perdemos igual cuando lo hacemos muy bien que cuando lo hacemos muy mal. Tenemos que ser mucho mejores en las áreas, tanto para defender como para atacar, pero lo peor son los momentos de tanto bajón que tenemos durante los partidos porque no nos salen las cosas. Cometemos errores individuales que no son normales. Remamos pero no avanzamos», esgrimió, una jornada después del descenso ya matemático a Primera RFEF.

«Sabíamos del potencial del Granada en ataque, con sus individuales, y había que defenderles muy bien y generar juego con buen uso del balón, pero todo va dependiendo de los goles que marcamos y de los que encajamos. Sus tres goles fueron evitables y nos hicieron transiciones por pérdidas que no debemos tener desde la organización como el reto que tenemos por delante dentro de la temporada tan nefasta que llevamos», continuó Romo. «No vamos a caer en la victimización pero esto se hace ya difícil para todos. Si el descenso nos entristeció, esta vez debemos cabrearnos porque pudimos empatar como mínimo», señaló.