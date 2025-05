«Esta temporada servirá para impulsar al Granada femenino en el futuro»

Ángel Mengíbar Granada Domingo, 18 de mayo 2025, 15:35 Comenta Compartir

El entrenador del Granada femenino, Arturo Ruiz, se mostró feliz pese a la derrota frente al Levante tras una temporada histórica. «Ha sido muy positiva. Es difícil imaginarse una campaña mejor que la que hemos vivido. La hemos disfrutado a nivel personal, más allá incluso de los hitos deportivos. Estoy convencido de que va a servir para el futuro, seguro. Impulsará al equipo en lo que viene», espetó el técnico.

En cuanto al resultado negativo de 0-1 frente al cuadro granota, Ruiz lo catalogó como «anecdótico» al no haber nada en juego. «Volvimos a ser nosotras. Perdimos por ser valientes, por querer ganar. Tuvimos ocasiones para ello, pero no las metimos. Me quedo con que transmitimos los mismos valores que toda la temporada. El respeto y la convicción que mostraron las jugadoras son el mayor tesoro que me llevo de Granada También grandes amigos, que nos han tratado con cercanía y cariño», apuntó.

«Estoy convencido de que soy mejor entrenador que cuando llegué al Granada. También soy mejor persona por la gente que he tenido alrededor en el club. Me gustaría que estuviesen conmigo todos en esta rueda de prensa... A nivel técnico, ha sido un reto. Afrontamos el partido de mejor manera que el anterior. Esa madurez y el crecimiento del colectivo se verán a largo plazo cuando pase el tiempo. Lo que más destaco son los momentos que suele haber durante el año en los que no se pasa bien. Lo normal es ser egoísta y tirar por tu cuenta, pero aquí todo el mundo mantuvo su humildad y priorizó los intereses del equipo. Los hemos pasado juntos y eso nos dio energía para seguir con nuestros objetivos», añadió.

Antes de marcharse, el técnico madrileño deseó «lo mejor para el futuro a todas las jugadoras que seguirán aquí. También a Irene Ferreras -su sucesora en el cargo-, con la que hablé en privado. Le comenté que viene al mejor vestuario que se puede tener como míster. El futuro dirá hasta dónde llega el club, pero ha habido algunos cómos como la profesionalización o la visibilización que deben continuar estos años. Las futbolistas se lo merecen. Hay gente que son eje y columna del Granada. Con ellas a la entidad les seguirá yendo bien. La mentalidad está mejorada».

Por último, Ruiz también se despidió de la afición nazarí tras toda una temporada detrás. «Tanto en Los Cármenes como en la Ciudad Deportiva, nos han mostrado mucho cariño. Este ha sido el año en el que más gente se ha enganchado al equipo. Hemos tenido más seguimiento que nunca y se lo agradecemos. Eso nos dio fuerza. Ya vimos lo que podíamos construir en pretemporada, que se hizo una muy buena gestión. Todos nos ilusionamos y planteamos que podíamos ir a más. Lo hicimos siendo nosotras, con la identidad que logramos levantar y transmitir a la gente», concluyó.

