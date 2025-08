Supuestos radicales del Granada amenazan a una peña del Cádiz

José Ignacio Cejudo Granada Miércoles, 6 de agosto 2025, 12:25 | Actualizado 12:47h. Comenta Compartir

Supuestos aficionados radicales del Granada habrían amenazado a una peña del Cádiz en Úbeda, según informó 'Portal Cadista'. «Somos la 'Legión Rojiblanca', peña radical granadinista a la que le toca los huevos este local. Estamos encargados de defender nuestro escudo por encima de todo, por eso, os vamos a joder la vida tanto en lo deportivo como en lo personal», refleja una carta intimidatoria, acompañada por pegatinas identificativas de 'Supporters Granada', colocada en el acceso al espacio en el que el colectivo 'Los ostiones' suele reunirse. La asociación de peñas del Granada, 'G19', niega a IDEAL la existencia oficial al menos de esta supuesta peña 'Legión Rojiblanca', sin que ninguna otra fuente consultada por ahora tenga conocimiento alguno sobre ella.

El resto del contenido de la misiva se dedica a ofender al Cádiz y a su historia. «No es un equipo de nivel; no da miedo, no impone respeto y no tiene hambre de competición. Se arrastran por el campo como si estar en Primera fuera un favor que les han hecho. No tienen ambición, no tienen fútbol y mucho menos identidad competitiva. Juegan a no poder en lugar de salir a ganar. Sus jugadores no dan la talla y su afición vive de recuerdos y orgullo vacío. No es un club grande, ni siquiera un club serio. Y cada vez que salen al campo, lo único que hacen es confirmar que no están hechos para estar arriba», continúa.

«La historia del Cádiz CF es una sucesión de fracasos, ascensos efímeros y descensos merecidos. Un club sin peso real en el fútbol español, que ha vivido más tiempo en el olvido que en la élite. No hay legado, no hay títulos, no hay respeto ganado en el campo. Su escudo no impone, su camiseta no pesa, y su presencia en Primera siempre ha sido una excepción; no una norma», sigue. «Su afición vive de un orgullo vacío, celebrando la mediocridad como si fuera mérito. Se aferran a la palabra 'sentimiento' porque no pueden hablar de historia ni de victorias. Se creen diferentes, pero lo único que los distingue es la conformidad con perder mientras canten más fuerte. En lugar de exigir a su club, lo excusan todo. Así no se construye grandeza, así se perpetúa el estancamiento», amplía en relación a los cadistas.

«Cádiz no tiene historia, solo momentos aislados que no cambian la realidad: son un equipo menor con una afición que se conforma con poco y un pasado que no impone respeto a nadie», resume la carta. «Después de todo esto, si tenéis algún problema nos va a sudar la polla como un global (10-3) que os hicimos en Copa del Rey en 1959», despide, «con mucho gusto firmado», esta presunta 'Legión Rojiblanca'.