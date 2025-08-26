«Sueño con jugar la Champions, pero al Granada siempre lo sentiré como mi casa»

El 'calcio' se vive esta temporada con acento de la provincia. La granadina Sandra Estévez (Armilla, Granada, 2002) aterrizó este verano en la portería del ... AC Milan, todo un símbolo del fútbol mundial, tras varias temporadas defendiendo la meta del conjunto rojiblanco. La portera arranca una ambiciosa aventura en el fútbol extranjero, la primera de su carrera desde su salto al profesionalismo. Un movimiento para crecer, aunque nunca olvide los lazos con su tierra.

«Sé que vengo a un club grande, con la intención de pelear por cosas importantes. Sueño con poder clasificarnos para jugar la Champions League, de hecho. Pero también echaré de menos mi ciudad y mi club. Siempre consideraré al Granada como mi casa», se sinceró la propia futbolista ante la llamada de IDEAL. La guardameta repasó sus primeros días en la ciudad lombarda en una entrevista exclusiva en mitad de su preparación con el conjunto 'rossoneri', la primera con un medio de comunicación granadino desde su llegada.

«Nunca había visitado Italia, así que aproveché para ver Milán. Sí que es verdad que es diferente a Granada, es algo nuevo, así que trato de adaptarme. Todo fue muy rápido, ya que aquí los entrenamientos comenzaron antes que en España. Voy poco a poco, pero me gusta la dinámica. La gente del club me ayuda desde el primer día porque hablo muy poco italiano, aunque me he aprendido lo básico con una 'app'», arrancó.

Estévez llega a un campeonato más corto, ya que la Serie A femenina dispone solamente de once equipos, y con la Juventus como principal favorita al título. «Tiene un formato de competición diferente a la Liga F. Espero que me sirva para aprender y crecer profesionalmente. También con mis compañeras de portería –entre otras, Laura Giuliani, la cancerbera de la selección italiana–», explicó.

El fichaje de la armillera por el Milan viene precedido de su gran rendimiento como rojiblanca. Principalmente, la última campaña en la máxima categoría, con Estévez como meta titular y el equipo de Arturo Ruiz firmando el mejor curso de la sección con las semifinales de Copa y el quinto puesto en Liga.

«Nunca imaginamos ese éxito, pero creo que en el Granada nunca se sabe. Se trabaja mucho y la unión que hay en el vestuario puede conseguir cualquier cosa. La realidad es que se formó un gran grupo y que los resultados del día a día nos dieron la energía suficiente para hacer piña e ir a por todas», argumentó. La figura del técnico madrileño resultó clave, con un discurso y un planteamiento que giraba en torno al colectivo.

«Arturo llegó para aportarnos muchísimo. Cuajó rápidamente con el resto del cuerpo técnico que ya venía trabajando con nosotras. En lo personal, a mí me dio mucha confianza, incluso cuando me lesioné. Todos los días hablaba conmigo para animarme, estaba pendiente. Eso es lo que hace que las jugadoras rindan en el campo. Sobre todo después del año anterior, que fue muy complicado para lograr la permanencia. Te daba ganas de seguir adelante y los resultados se nos dieron todos. Se juntó todo», relató.

Su marcha

A la salida de Ruiz le siguieron otras tantas de futbolistas de la primera plantilla, algunas piezas vitales en el once como Edna Imade, Alexia Fernández o la propia Estévez. «La marcha del entrenador influyó para que tomase la decisión de irme al Milan, pero también se dieron más cosas. Todas sabíamos que llegarían buenas ofertas después de la gran campaña que hicimos. Al final, lo que queremos como profesionales es crecer. El Granada siempre fue lo más importante para mí, pero a veces toca cerrar etapas y continuar», valoró. La armillera contó con la oferta de renovación por parte de la entidad, pero al final el conjunto italiano se llevó el gato al agua. «Supe que querían que siguiera –el Granada–. Llevaba varios años, era de la casa..., pero me salieron oportunidades al acabar el año. Al final me siento tranquila porque di mi máximo. El Granada es el club que más me hizo crecer y se lo debo todo. De hecho, fue la temporada que más he disfrutado», puntualizó.

Aunque la jugadora se mantiene centrada en su nueva etapa, no pierde de vista al club rojiblanco. «No conozco la dinámica que hay ahora y no me atrevo a hablar de objetivos, pero seguiré al equipo y ojalá haga una buena clasificación. Todavía me comunico mucho con bastantes compañeras. Nos guardamos cariño. Sobre todo, con Alba Pérez. Llevábamos juntas desde pequeñas y la echaré de menos aquí, pero el mundo del fútbol es así», asintió.

Desde el Milan, la portera contará con un mayor escaparate de cara, por ejemplo, a participar con la selección de Sonia Bermúdez. «Competir con España sería un orgullo como granadina. Ya estuve en alguna prelista, pero ojalá ir y jugar», sentenció.