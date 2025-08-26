Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La granadina Sandra Estévez vuela para detener un chut en un entrenamiento en Italia. AC MILAN

Sandra Estévez | Futbolista granadina del Milan y exnazarí

«Sueño con jugar la Champions, pero al Granada siempre lo sentiré como mi casa»

«Se lo debo todo alclub, el que más mehizo crecer, pero era el momento de cerrar una etapa; todos buscamos mejorar», argumenta

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 26 de agosto 2025, 19:50

El 'calcio' se vive esta temporada con acento de la provincia. La granadina Sandra Estévez (Armilla, Granada, 2002) aterrizó este verano en la portería del ... AC Milan, todo un símbolo del fútbol mundial, tras varias temporadas defendiendo la meta del conjunto rojiblanco. La portera arranca una ambiciosa aventura en el fútbol extranjero, la primera de su carrera desde su salto al profesionalismo. Un movimiento para crecer, aunque nunca olvide los lazos con su tierra.

