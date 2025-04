Stoichkov queda en duda por molestias

Ariel C. Rojas

José Ignacio Cejudo Granada Sábado, 19 de abril 2025, 12:32

Unas molestias tienen a Stoichkov en duda de cara al domingo en Cartagena (14 horas). «Aunque va a mejor, y no es nada importante, no ... correremos riesgos si hay posibilidad de lesión. Si no estuviera bien, será el descarte», esgrimió Fran Escribá durante la comparecencia de prensa previa al último entrenamiento del Granada, con la única baja de Luca Zidane.

El entrenador tiene en concreto a 24 futbolistas disponibles si Stoichkov pudiera jugar finalmente, un hecho que emplazó a la vuelta tanto de Oscar Naasei como de Juanma Lendínez con el Recreativo por segunda jornada consecutiva. Regresarán a la lista Miguel Ángel Brau dos meses y medio después de su lesión y Shon Weissman, ausente en la última por un golpe. De ir citado Stoichkov, quedaría por ver quién termina saliendo de los 23 elegidos. Siren Diao es el jugador que menos protagonismo viene teniendo en las últimas semanas.

