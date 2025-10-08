El Sporting apuesta por Borja Jiménez como entrenador

José Ignacio Cejudo Granada Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:19 Comenta Compartir

El Sporting de Gijón anunció este miércoles la contratación de Borja Jiménez como nuevo entrenador hasta 2027 tras el cese de Asier Garitano. El técnico de 40 años viene de descender de Primera división pese a pelear hasta la última jornada con el Leganés, de cuyo ascenso como campeón incluso fue artífice la temporada anterior. Antes dirigió al Mirandés entre otros.

La destitución de Garitano fue la tercera en lo que va de campaña en Segunda, tras las de Johan Plat en el Castellón y Raúl Llona en la Cultural Leonesa. Los gijoneses acumulan cinco derrotas consecutivas, con alguna tan dolorosa como la remontada de un 3-0 en El Molinón por parte del Albacete, y ya se encuentra a un único punto del Granada y del descenso. El Sporting recibirá a los rojiblancos el fin de semana del 14 de diciembre.