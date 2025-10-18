Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Souleymane Faye pelea un balón como '9' en Andorra. LOF

Alternativa en el Granada

Souleymane Faye interioriza sus responsabilidades de '9'

Al extremo le falta precisión de espaldas pero viene de marcar diez goles con el Betis B

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 18 de octubre 2025, 17:12

Souleymane Faye va interiorizando poco a poco sus nuevas responsabilidades también como '9' del Granada. El senegalés tuvo que ejercer como tal durante la última ... media hora en Andorra, aunque ya lo hiciera anteriormente en partidos previos pero por menos tiempo. Las lesiones de Moha Bouldini y José Arnaiz postulan al extremo como la única alternativa a Jorge Pascual en la primera plantilla por ahora, más allá de la promoción del juvenil Rayan Zinebi desde el lunes.

