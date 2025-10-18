Souleymane Faye interioriza sus responsabilidades de '9'

Souleymane Faye va interiorizando poco a poco sus nuevas responsabilidades también como '9' del Granada. El senegalés tuvo que ejercer como tal durante la última ... media hora en Andorra, aunque ya lo hiciera anteriormente en partidos previos pero por menos tiempo. Las lesiones de Moha Bouldini y José Arnaiz postulan al extremo como la única alternativa a Jorge Pascual en la primera plantilla por ahora, más allá de la promoción del juvenil Rayan Zinebi desde el lunes.

Faye tuvo precisamente las dos mejores ocasiones del Granada durante la primera parte al menos en Andorra, encontrándose con un paradón de Aron con los pies en la primera y resbalando en la segunda. Viene mostrando velocidad e insistencia desde el costado zurdo, con espacios por delante, pero le falta precisión como para jugar de espaldas.

Faye alcanzó los diez goles con el Betis B la temporada pasada, la de su explosión futbolística, pero casi nunca jugó de '9'. En el Granada lleva su doblete a la Real B.