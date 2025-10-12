Souleymane Faye se convierte en la única alternativa a Pascual

Souleymane Faye se convierte en la única alternativa a Jorge Pascual del primer equipo del Granada mientras dure las convalecencias tanto de Mohamed Bouldini como ... de José Arnaiz, el otro futbolista de la plantilla rojiblanca con experiencia como 'falso nueve'. Faye ya ha sido reubicado como referencia en varios partidos de este campeonato, en tramos finales, pero ahora se abre la posibilidad de que inicie algún encuentro en la posición de delantero cuando Pacheta desee una variante arriba o bien no cuente en un encuentro con Pascual.

Faye, que lleva dos goles en el este campeonato, fruto de sus consecuciones ante la Real Sociedad, es uno de los jugadores jóvenes –solo tiene 22 años– que más ha evolucionado desde que arrancó LaLiga. Siempre partiendo desde la banda, preferentemente la izquierda, al principio parecía un potro desbocado, pero poco a poco ha ido mejorando en su toma de decisiones, sin renunciar jamás a un derroche físico mayúsculo, tanto cuando el Granada ataca como cuando le toca presionar o replegar.

Fue el único futbolista por el que los dirigentes rojiblancos asumieron pagar un traspaso. Costó 600.000 euros por el 50% de su pase, el que tenía el Real Betis en posesión. El otro, en teoría es de su entidad previa, el Talavera, aunque es probable que tenga uno de esos regímenes de multipropiedad con alguna agencia, como sucedía en su día con Matías Arezo.

El caso es que el Granada tiene sus derechos federativos y a fe que hoy ya vale más que lo que costó en verano. La cuestión es si logrará tener una incidencia goleadora apreciable, incluso para ser el hombre más adelantado de la escuadra. En el Betis B, anotó nueve dianas.

Si Faye entrara en el esquema como ariete, se generaría un hueco en la banda. Sin Arnaiz, las soluciones estarían entre Sergio Rodelas, Pablo Sáenz y Samu Cortés. El de Alhendín aún está disponible para España sub 21 hasta este martes. Si juega, tendrá poco tiempo de recuperación de cara a la salida a Andorra, donde el Granada juega el viernes.