Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Faye, al final del partido, junto a Gagnidze. J. M. B.

Granada CF

Souleymane Faye se convierte en la única alternativa a Pascual

Esto abriría un hueco en banda para Sergio Rodelas, Pablo Sáenz o Samu Cortés

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 12 de octubre 2025, 14:00

Comenta

Souleymane Faye se convierte en la única alternativa a Jorge Pascual del primer equipo del Granada mientras dure las convalecencias tanto de Mohamed Bouldini como ... de José Arnaiz, el otro futbolista de la plantilla rojiblanca con experiencia como 'falso nueve'. Faye ya ha sido reubicado como referencia en varios partidos de este campeonato, en tramos finales, pero ahora se abre la posibilidad de que inicie algún encuentro en la posición de delantero cuando Pacheta desee una variante arriba o bien no cuente en un encuentro con Pascual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncia un ataque vandálico contra su casa mientras dormía en Huétor Vega
  2. 2

    El alcalde de La Malahá presenta su renuncia al cargo tras 14 años
  3. 3

    «El agua caía con tanta fuerza que podríamos estar hablando de muertos»
  4. 4 Sierra Nevada recibe sus primeras nieves tras el verano por la borrasca Alice
  5. 5

    «Si no lloró con el homenaje al acabar fue por vergüenza»
  6. 6 Cuándo entra en vigor la nueva tasa de alcohol para todos los conductores
  7. 7 Luis Portero, caso reabierto 25 años después
  8. 8

    El hombre muerto hace mes y medio en el distrito Beiro recibió un golpe en la cabeza
  9. 9 Cubren la estatua de Isabel y Colón en Granada para protestar contra el Día de la Hispanidad
  10. 10 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Souleymane Faye se convierte en la única alternativa a Pascual

Souleymane Faye se convierte en la única alternativa a Pascual