Sonya Keefe continúa su racha goleadora fuera del Granada femenino

Sonya Keefe brilló con Chile en una nueva ventana FIFA. La delantera rojiblanca continuó su racha goleadora fuera del Granada femenino en la victoria de ... su selección sobre Bolivia, mientras que sus compañeras Manoly Baquerizo y Chika Hirao corrieron peor suerte en sus compromisos internacionales.

La pichichi nazarí, que acumula cinco tantos en las primeras ocho jornadas, disputó 73 minutos en el segundo partido de la Conmebol Nations League, anotando un doblete para contribuir a la 'manita' que logró Chile frente a Bolivia (5-0). Con este triunfo, la selección de la 'Bombardera' marcha segunda en su grupo con cuatro puntos.

Menor incidencia en el juego tuvo Manoly Baquerizo con Ecuador, que cayó derrotada ante Colombia (1-2) en la misma competición. La carrilera arrancó como titular y completó el partido, dejando a su selección como cuarta clasificada con tres puntos. Por su parte, Chika Hirao no participó en el amistoso de Japón contra Noruega, encuentro disputado en La Línea de la Concepción y que se saldó con triunfo nórdico por 0-2.

Vera Molina

En categorías base, la rojiblanca Vera Molina -del filial, aunque ha debutado con las mayores este curso- afronta este miércoles los octavos de final del Mundial sub 17 con España. La 'Rojita' se medirá a Francia en la Academia de Fútbol Mohammed VI de Marruecos. El cruce se podrá seguir en directo por Teledeporte desde las 16.30 horas.