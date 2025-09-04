Sola: «Vengo de un lugar exigente y a aportar experiencia al grupo»
El defensa del Granada elogia la ciudad y el club, al que se enfrentó en el pasado
Granada
Jueves, 4 de septiembre 2025, 23:44
«Me he encontrado en Granada una gran plantilla, con buena gente. Vengo a aportar experiencia. Ya jugué en Segunda y me sentí cómodo. Además, ... vengo de un lugar exigente y quiero transmitir mis conocimientos de tantos partidos», señaló Sola.
Acerca de su última lesión, «me preparé este verano a conciencia en las instalaciones del Getafe para poder sacar todo mi potencial. Me llamó el míster y lo tuve claro. La ciudad es preciosa, ya vine a jugar aquí hace años. El Granada es un club de Primera, donde en un futuro queremos verlo todos. Lo primero, revertir la situación y darle cariño a la hinchada», finalizó.
