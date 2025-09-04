Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Álex Sola posa con la camiseta del Granada. Ariel C. Rojas
Sola: «Vengo de un lugar exigente y a aportar experiencia al grupo»

El defensa del Granada elogia la ciudad y el club, al que se enfrentó en el pasado

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 4 de septiembre 2025, 23:44

«Me he encontrado en Granada una gran plantilla, con buena gente. Vengo a aportar experiencia. Ya jugué en Segunda y me sentí cómodo. Además, ... vengo de un lugar exigente y quiero transmitir mis conocimientos de tantos partidos», señaló Sola.

