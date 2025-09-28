Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El entrenador del Granada, Pacheta, en el banquillo de El aLCORAZ. LOF
El entrenador | 7

El sistema se estabiliza en el Granada aunque el partido se cierra con defensas

Pacheta consolida el 4-3-3, que solo refresca hasta el tramo final, en el que vuelve a ubicar una línea de cinco atrás

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:58

Pacheta ha encontrado su hoja de ruta. Hay algunos puestos que bailan todavía, aunque tiene toda la pinta de que estabilizará el 4-3-3 ... con la mayoría de futbolistas que fueron titulares ante el Huesca. Quizás, el único puesto que variará será la delantera. El mal partido de Jorge Pascual alimenta la opción de que Bouldini se gane el sitio.

