El sistema se estabiliza en el Granada aunque el partido se cierra con defensas
Pacheta consolida el 4-3-3, que solo refresca hasta el tramo final, en el que vuelve a ubicar una línea de cinco atrás
Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:58
Pacheta ha encontrado su hoja de ruta. Hay algunos puestos que bailan todavía, aunque tiene toda la pinta de que estabilizará el 4-3-3 ... con la mayoría de futbolistas que fueron titulares ante el Huesca. Quizás, el único puesto que variará será la delantera. El mal partido de Jorge Pascual alimenta la opción de que Bouldini se gane el sitio.
Con respecto a Burgos, Diallo y Sergio Ruiz fueron las novedades. Continuidad a un modelo que sacó un empate de El Plantío y que ahora se fortifica con el triunfo en El Alcoraz. La indicación clara era buscar opciones directas para generar problemas al rival, para luego templar con el balón una vez en ventaja. Sin embargo, hubo alguna laguna defensiva, que se acusó sobre todo en la segunda parte.
El Huesca apretó de lo lindo y el técnico rojiblanco intentó paliarlo con futbolistas que trajeran oxígeno. Hormigo reemplazó a Diallo, ya agotado; y más tarde emprendió un triple cambio con Hongla, Pablo Sáenz y Bouldini. El equipo contó con algún contragolpe, pero sobre todo se esmeró en sacar balones de atrás como pudo.
Al final, ante tanto hostigamiento, introdujo a Loïc Williams para dejar una línea de cinco atrás que contuvo al adversario.
