Siren Diao y su paradoja: con España sub 20 pero muy suplente en el Granada

Siren Diao está envuelto en una paradoja. El delantero del Granada CF ha sido convocado por España sub 20 para una concentración la semana que ... viene, mientras apenas participa con el equipo rojiblanco, en el que está cedido por parte de la Atalanta, escuadra italiana.

Diao, junto a otros 26 futbolistas, participará en tres jornadas de entrenamiento en Alfaz del Pi (Alicante) entre los días 26 y 28 de mayo, por lo que es segura su ausencia en el último encuentro de Liga para los nazaríes, que se disputará el domingo 1 de junio, a las 18.30 horas, en El Sardinero ante el Racing de Santander.

Esta preparación se orienta a conformar la lista para el próximo Mundial sub-20, que tendrá lugar del 27 de septiembre al 19 de octubre en Chile.

Diao, en préstamo pero sin opción de compra, llegó a Granada en una operación interesante en lo económico, pues la Atalanta cubría todos los gastos e incluso bonificaba la participación del jugador nacido en Barcelona. Matteo Tognozzi, entonces director deportivo, le seguía la pista, consciente de su potencial, pero también asumía que tendría una gran competencia ante delanteros como Uzuni, Boyé o Weissman.

Hasta diciembre, solo disputó nueve partidos, solo uno como titular, ante el Cádiz, aunque fue decisivo con sus dos goles en las victorias con el Córdoba en Los Cármenes, con un tanto postrero suyo; y en Gijón ante el Sporting, anotando el del triunfo en aquel 1-2.

Sin embargo, cuando parecía que mejoraba su estatus, volvió lesionado de las vacaciones navideñas. Tuvo minutos en un encuentro de enero, precisamente ante el Sporting en casa, pero luego desapareció. Preguntado al respecto, el técnico Fran Escribá dejó caer que no estaba contento con su trabajo en el día a día. En el entorno también se deslizó que su comportamiento extradeportivo no era el más adecuado.

En esa tesitura, Diao siguió entrando en cada convocatoria de Escribá, pero sin salir al campo, teniendo por delante a todos los puntas, incluidos los llegados a partir de enero, como Stoichkov y Borja Bastón, que llegó como agente libre.

Lo curioso es que en el último partido de Escribá, ante el Eibar, el técnico valenciano se decantó por él en la segunda mitad, en un intento infructuoso de remontada.

De momento, con Pacheta no jugó en la visita a Riazor, aunque tampoco lo hicieron el resto de delanteros centro en nómina, pues Boyé acabó el encuentro. Si no hay 'play off' para el Granada, la última oportunidad de vestir la rojiblanca para Diao será este domingo ante el Castellón en Los Cármenes. Si hay promoción, ya estará de vuelta de su paso por la 'Rojita' sub 20, pero sería extraño que ascendiera en el escalafón de elecciones del nuevo preparador.