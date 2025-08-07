Siren Diao continuará su carrera en Italia tras su temporada en el Granada

Siren Diao continuará ligado al fútbol italiano tras probar fortuna la pasada campaña con el Granada. El delantero se marchó cedido desde la Atalanta hasta ... el Cesena, conjunto de la segunda división del 'calcio'. A sus 20 años, el futbolista busca eclosionar definitivamente tras un año con más sombras que luces como rojiblanco.

Diao recaló en el conjunto nazarí con el curso 24/25 ya iniciado como el cuarto punta en la rotación, por detrás de los veteranos Myrto Uzuni, Lucas Boyé y Shon Weissman. Arrancó con un rol de revulsivo para las segundas partes, aunque no causó un gran impacto. Le costó entrar en la rotación tanto con Guille Abascal como con Fran Escribá en el banquillo, disputando los últimos minutos de los duelos con poco margen para revolucionar nada. Pacheta ni siquiera lo llegó a alinear.

Sus goles sí que conllevaron puntos al menos, anotando los del triunfo ante el Córdoba en octubre (1-0) y el Sporting en noviembre (1-2). Tras dichos aciertos, no volvió a ver puerta en el resto de la campaña, acumulando unos pobres 343 minutos en un total de once encuentros ligueros y otros dos de Copa. Apenas sumó 14 minutos de juego en toda la segunda vuelta. Un curso sin pena ni gloria para el catalán, que tratará de reivindicarse en las filas del Cesena.