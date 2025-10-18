Sergio Ruiz: «El equipo va cogiendo ritmo y confianza»

José Ignacio Cejudo Granada Sábado, 18 de octubre 2025, 12:02 Comenta Compartir

Sergio Ruiz calificó de «puntito importante fuera de casa» el empate del Granada en Andorra, «contra un buen equipo que puso las cosas difíciles». «Creo que competimos bastante bien y sumamos cinco partidos sin perder, con buenas sensaciones y otra portería a cero. El equipo va cogiendo ritmo y confianza. Este es el camino a seguir», señaló el capitán.

«Agradecemos el apoyo de la afición porque es una locura que vengan hasta aquí un viernes; son muy importantes», expresó Sergio Ruiz, no sin desear a los desplazados «ánimo para la vuelta». «Tenemos ganas de que nos vuelva a recibir la gente, de jugar en casa y de hacer un buen partido para sumar la victoria y demostrar que el equipo está vivo y con ganas y de que será un año bonito», compartió acerca ya del derbi con el Cádiz en Los Cármenes de la próxima jornada.