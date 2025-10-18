Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sergio Ruiz protege un balón ante Min-su en Andorra. LOF
Protagonista en el Granada

Sergio Ruiz: «El equipo va cogiendo ritmo y confianza»

Zona mixta ·

«Este es el camino a seguir, con buenas sensaciones y otra portería a cero», enfatiza el capitán

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 18 de octubre 2025, 12:02

Comenta

Sergio Ruiz calificó de «puntito importante fuera de casa» el empate del Granada en Andorra, «contra un buen equipo que puso las cosas difíciles». «Creo que competimos bastante bien y sumamos cinco partidos sin perder, con buenas sensaciones y otra portería a cero. El equipo va cogiendo ritmo y confianza. Este es el camino a seguir», señaló el capitán.

«Agradecemos el apoyo de la afición porque es una locura que vengan hasta aquí un viernes; son muy importantes», expresó Sergio Ruiz, no sin desear a los desplazados «ánimo para la vuelta». «Tenemos ganas de que nos vuelva a recibir la gente, de jugar en casa y de hacer un buen partido para sumar la victoria y demostrar que el equipo está vivo y con ganas y de que será un año bonito», compartió acerca ya del derbi con el Cádiz en Los Cármenes de la próxima jornada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La lluvia deja una quincena de incidencias, casas anegadas y carreteras cortadas en Íllora
  2. 2 Una mujer de 64 años herida en la cabeza tras ser atropellada por el metro de Granada
  3. 3 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  4. 4

    «Han sido veinte minutos muy intensos. Hemos pasado mucho miedo»
  5. 5 Los horarios de Kart Royale en Granada: desde las 09.00 hasta la fiesta final de madrugada
  6. 6 El joven que ha abierto un bar en un pueblo de 493 habitantes y da hasta 50 comidas al día
  7. 7 La caída de unas planchas de aislante provoca un atasco kilométrico en la Circunvalación
  8. 8 La UD Maracena se muda a Los Cármenes en su partido de Copa ante el Valencia: hay mucha demanda de entradas
  9. 9 Descubren un local clandestino de Granada destinado al consumo de cachimbas con tres armas dentro
  10. 10

    La zona de baja emisiones ya se siente en el tráfico y el metro de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sergio Ruiz: «El equipo va cogiendo ritmo y confianza»

Sergio Ruiz: «El equipo va cogiendo ritmo y confianza»