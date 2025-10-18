Sergio Ruiz: «El equipo va cogiendo ritmo y confianza»
Zona mixta ·«Este es el camino a seguir, con buenas sensaciones y otra portería a cero», enfatiza el capitán
Granada
Sábado, 18 de octubre 2025, 12:02
Sergio Ruiz calificó de «puntito importante fuera de casa» el empate del Granada en Andorra, «contra un buen equipo que puso las cosas difíciles». «Creo que competimos bastante bien y sumamos cinco partidos sin perder, con buenas sensaciones y otra portería a cero. El equipo va cogiendo ritmo y confianza. Este es el camino a seguir», señaló el capitán.
«Agradecemos el apoyo de la afición porque es una locura que vengan hasta aquí un viernes; son muy importantes», expresó Sergio Ruiz, no sin desear a los desplazados «ánimo para la vuelta». «Tenemos ganas de que nos vuelva a recibir la gente, de jugar en casa y de hacer un buen partido para sumar la victoria y demostrar que el equipo está vivo y con ganas y de que será un año bonito», compartió acerca ya del derbi con el Cádiz en Los Cármenes de la próxima jornada.