Pacheta da indicaciones en el entrenamiento del Granada. Pepe Marín
Pacheta

«Estoy satisfecho con la plantilla; tenemos más alternativas para jugar de varias formas»

El entrenador del Granada prioriza «no cometer errores evitables» para pelear por la victoria en el derbi ante el Málaga

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:29

Cerró el mercado de fichajes para alivio de Pacheta, entrenador que ganó más efectivos para una plantilla joven y inexperta que lucha por revertir la ... dinámica y sumar sus primeros puntos de la competición. «Estoy satisfecho con el equipo que tenemos. Está más compensado, con alternativas que no tenía la semana pasada. Podemos jugar con cualquier dibujo, ya sea con dos volantes, con mediapunta, con extremos, con cinco atrás... Somos versátiles», declaró el técnico en la rueda de prensa previa al partido con el Málaga.

