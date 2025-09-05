«Estoy satisfecho con la plantilla; tenemos más alternativas para jugar de varias formas»

Cerró el mercado de fichajes para alivio de Pacheta, entrenador que ganó más efectivos para una plantilla joven y inexperta que lucha por revertir la ... dinámica y sumar sus primeros puntos de la competición. «Estoy satisfecho con el equipo que tenemos. Está más compensado, con alternativas que no tenía la semana pasada. Podemos jugar con cualquier dibujo, ya sea con dos volantes, con mediapunta, con extremos, con cinco atrás... Somos versátiles», declaró el técnico en la rueda de prensa previa al partido con el Málaga.

El míster realizó una primera valoración de los fichajes de Mohamed Bouldini, Álex Sola, Luka Gagnidze y Rubén Alcaraz, los últimos en llegar, antes de que tenga lugar el balance oficial de la ventana estival por parte de la entidad la próxima semana. «Bouldini ya debutó. Nos da juego aéreo, juego de espaldas, fortaleza... No teníamos ese perfil antes en la plantilla. A Alcaraz lo entrené en Valladolid seis meses. Lucas Alcaraz también lo tuvo en Almería. Lo conocemos bien y nos va a dar ese empaque, esa fuerza que necesitamos. Tiene disparo desde fuera, veteranía...», explicó.

«Por su parte, Gagnidze nos va a gustar mucho a todos. Es desconocido aquí, pero maneja las dos piernas perfectamente. Es un '8' muy bueno, de desequilibrio, de correr, con piernas... Y Sola viene de Primera división. Puede jugar en la banda derecha, en la izquierda, de '9', mediocentro... Llega como lateral, pero es muy polivalente y compite al máximo», añadió, sin preocupación como en otras ocasiones por posibles alineaciones indebidas. «Cuento con todos ellos para el partido», aseguró. También habló sobre Martin Hongla, quien finalmente se quedó en el Granada tras frustrarse su salida en varias ocasiones. «Es uno más. Tiene sus retos para jugar, como cualquier otro. Me desgastaré para sacarle rendimiento a todos los jugadores que tenga», sentenció al respecto.

Con todo, Pacheta espera poder darle la vuelta a la tortilla tras el mal arranque este sábado ante el Málaga. «No estoy preparado para perder. Cuando ocurre, me afecta. Me gustaría tener otra situación y no una con tres derrotas consecutivas, pero esa es la que es. No ir de favorito no me preocupa. Sí el hecho del juego dinámico del rival, sus jugadores de calidad, regate, presión... Son muy valientes, se trata de un equipo interesante. También me preocupa La Rosaleda, un estadio capaz de decantar partidos, como Los Cármenes. Tendremos que estar activados en todo momento, ya que nos hemos preparado para ganar. Los equipos se construyen a través de victorias», espoleó el técnico.

Para ello, el burgalés centró el foco en «no cometer errores evitables como los de los últimos partidos. Se puede preparar el hecho de jugar con diez, pero al final es una responsabilidad que debe tener en cuenta cada futbolista. Soportan un gran peso. No es fácil cargar con un vestuario, una entidad e incluso una ciudad entera encima. Cuando ocurren estos fallos, son los primeros en lamentarlo. Si no suceden y somos consistentes, nos acercaremos al triunfo. Tenemos que cortar el juego del Málaga, saber lo que hacen en ciertas situaciones y pillarlos desorganizados. Nuestra idea es la de ser dominadores. Sobre todo, hacer lo que entrenamos a diario. Es nuestra mayor fortaleza», especificó.

Bajas y alternativas

De cara al encuentro, Pacheta confirmó la baja de Baïlla Diallo por lesión, así como las de los internacionales Hongla, Astralaga y Gael Joel. «Diallo está lesionado, pero está cerca de reincorporarse al grupo. El resto del grupo está listo y disponible», adelantó, a excepción del recreativista Pere Haro, expulsado ante el Mirandés, lo que provoca que no haya ningún lateral zurdo puro preparado. «Tenemos varias opciones. Puede jugar Rodelas, Hormigo o incluso Faye, que ya lo hizo el otro día a buen nivel. También un lateral diestro. No pondremos a nadie que no haya jugado ahí antes, es lo único que puedo garantizar», reveló.

Para concluir, el entrenador rojiblanco respondió tajante ante la pregunta sobre una posible marcha. «Jamás se me ha pasado por la mente. Yo vine aquí sabiendo lo que había. Era consciente de que si nos quedábamos en Segunda, el presupuesto bajaba, pero he venido a un proyecto en el que creo verdaderamente. Sé que va a ir bien y lo sacaremos adelante porque tenemos herramientas y argumentos», finalizó.