Samu, de 6 millones para el Granada a 32 para el Atlético en dos años

Samu Aghehowa (su apellido materno; antes conocido por Omorodion, el paterno) dejó 6 millones de euros en la arcas del Granada, el valor de su ... cláusula de rescisión, pero dos años después ya ha supuesto 32 'kilos' para el Atlético de Madrid, el club que lo compró, dentro de la operación de venta a su actual equipo. Los colchoneros establecieron varias cantidades para que los portugueses adquieran un mayor porcentaje del pase y estos, finalmente, han alcanzado un acuerdo para quedarse con el 100% de los derechos del delantero que se se forjó desde juvenil en las filas nazaríes.

El Oporto ejerció la segunda opción de compra prevista en el contrato de compra del futbolista, que le permitió quedarse con un 15% más de Samu por 5 millones. Además, abriendo una nueva negociación, pactó con el Atlético el pago de 7 millones por el 20% que le faltaba del atacante internacional español. En su momento, los lusos pagaron 15 'kilos' por el 50%, a lo que añadieron 5 más por otro 15% el pasado mes de mayo, dentro del calendario establecido. En total, 32.

Samu lleva 45 partidos con el Oporto y ha marcado 27 goles y dado tres asistencias. Fue el segundo máximo realizador del campeonato liguero (19) y de la Europa League (6). Se estrenó con la 'Roja' en noviembre de 2024 y se ha convertido en un recurrente en las convocatorias del combinado que dirige Luis de la Fuente.

El Atlético de Madrid se quedó a Samu en el mercado veraniego de 2023 mediante el pago de la cláusula de rescisión que tenía en el Granada, de seis millones. Precisamente, le vieron despuntar en su debut con el primer equipo en el Metropolitano. No hubo negociaciones entre clubes y sí un movimiento relámpago en el impás de los contactos de los propios nazaríes para intentar retenerlo con una mejora de su situación, que no se dio ante el tira y afloja. Según fuentes ligadas al Granada, por el deseo de su entonces agente de ampliar su estancia, cláusula de rescisión y salario si se fijaba un porcentaje para su agencia en un traspaso futuro, que llegaban a elevar al 50%. Desde el otro lado, se lamentó que no se llegara a un punto de entendimiento, si bien el jugador había renovado unos meses antes, bajo unas condiciones bajas ante la subida de cotización por su rendimiento.

Los colchoneros lo cedieron entonces al Alavés, donde destacó, pero el verano pasado decidieron venderlo sin jugar un solo minuto con el Atlético. Samu fijó a otra persona como su agente principal. En medio de la tensión con el Granada, había denunciado al club por cláusula abusiva, pero luego retiró la demanda.

Adquirido en su día para el Juvenil del Granada, lució en el Recreativo después hasta conducirlo al ascenso a 1ª RFEF. Cuando parecía que tendría un sitio con los 'mayores', tras el ascenso a la máxima categoría con Paco López, llegó su salida abrupta.