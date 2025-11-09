Sellés: «Dimos ventaja al Granada tras nuestro gol»

«Dejamos de competir cuando marcamos porque ya queríamos que se acabara el partido», lamenta

José Ignacio Cejudo Granada Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:36

El entrenador del Real Zaragoza, Rubén Sellés, lamentó la manera en la que adelantarse a los tres minutos en Los Cármenes condicionó el partido de ... su equipo. «El fútbol es también algo psicológico, y nosotros no lo gestionamos bien. Me decepciona que no supiéramos hacer el partido que queríamos», reconoció. «Nos encontramos muy rápido con el plan que buscábamos, con robos y salida rápida, y teníamos hablado de lo que podía suponer que nos pusiéramos por delante, pero ese gol nos bloqueó. Activamos la protección y dimos ventaja al Granada con el balón y dejamos de competir porque ya queríamos que se acabara el partido», reflejó.

«Liberar tantos espacios nos penalizó mucho, aunque lo corregimos tras el descanso, pero no podemos continuar con errores como los que nos costaron los goles», insistió Sellés. «Soy el principal responsable también de lo que tenemos que resolver como equipo. Es momento de olvidarnos de la mala suerte. Me preocupa cómo trasladamos el día a día a la competición. A veces hay que sufrir ciertas situaciones para aprender», se resignó.

