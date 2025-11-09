Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El entrenador del Real Zaragoza, Rubén Sellés, en Los Cármenes. José Miguel Baldomero

Entrenador del Zaragoza

Sellés: «Dimos ventaja al Granada tras nuestro gol»

Sala de prensa ·

«Dejamos de competir cuando marcamos porque ya queríamos que se acabara el partido», lamenta

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:36

Comenta

El entrenador del Real Zaragoza, Rubén Sellés, lamentó la manera en la que adelantarse a los tres minutos en Los Cármenes condicionó el partido de ... su equipo. «El fútbol es también algo psicológico, y nosotros no lo gestionamos bien. Me decepciona que no supiéramos hacer el partido que queríamos», reconoció. «Nos encontramos muy rápido con el plan que buscábamos, con robos y salida rápida, y teníamos hablado de lo que podía suponer que nos pusiéramos por delante, pero ese gol nos bloqueó. Activamos la protección y dimos ventaja al Granada con el balón y dejamos de competir porque ya queríamos que se acabara el partido», reflejó.

