Pacheta: «Nos repusimos de algo muy duro»

Pacheta reconoció su alivio tras remontar al Real Zaragoza en Los Cármenes. «Nos repusimos de algo muy duro y eso me hace ver que seguimos ... creciendo. Tuvimos ocasiones de gol suficientes como para no haber sufrido como sufrimos al final, y ya debimos irnos ganando al descanso aunque luego entrásemos mal a la segunda parte», reflejó el entrenador del Granada, que quiso mandar «un abrazo enorme» a toda la afición del Ceuta por el fallecimiento de uno de sus hinchas durante el partido contra el Almería.

«Todavía no tenemos dulzura en el juego y no construimos desde atrás con limpieza, así que arriesgamos poco porque no queremos fallar, pero ganamos bien y eso refuerza todo lo que hacemos», refrendó Pacheta. «Estoy seguro de que los jugadores van a disfrutar mucho de esta victoria porque tiene mucho valor, pese a no ser nuestro mejor partido ni tan siquiera en casa. Acertamos en algunas acciones y fuimos más contundentes que otras veces en el área, pero tenemos más velocidad con el balón de la que mostramos», insistió.

«La gestión emocional de la ansiedad era complicada, con varios jugadores al riesgo de la lesión, pero lo más importante es repetir lo que se entrena. El miedo a perder angustia, y eso solo se arregla ganando, aunque no sea fácil porque siempre aparecen los fantasmas», compartió el entrenador del Granada. «No miro la clasificación, o muy poquito, pero sé dónde estamos y que cada victoria en Segunda te sube de un pelotón a otro y en tres semanas puedes plantarte en 'play off'. Tenemos que aprender a salir de esta situación, y el camino es no perder. Porque el único que perdimos de los ocho últimos, además, no merecimos perderlo», defendió en relación a la derrota en Valladolid.

Preguntado por varios nombres propios, Pacheta volvió a elevar a Jorge Pascual como a «un muy buen futbolista que puede dedicarse muchos años a esto». «Si sigue en esta línea lo recuperará el Villarreal porque es un jugador de Champions, muy fuerte y con mucha presencia, pero tiene que mejorar la expresión corporal. Está entre los que más corre del equipo pero no da esa sensación. Tiene que sentir el gol más, pero es muy bueno y todavía no le estamos viendo encarar y sacudir», avisó. También se mostró especialmente satisfecho por el primer gol de José Arnaiz: «Lleva diez días muy bien, desde el partido de Copa, y tiene que darnos muchas cosas porque es determinante por regates, golpeo y gol. Estoy muy contento de que se desquitara».

En relación a la vuelta de Loïc Williams a la titularidad, el entrenador le destacó como a un futbolista «que se preocupa mucho por su salud física y mental». «Hay algunos jugadores que van a la Ciudad Deportiva por las tardes, pero Loïc va todos los días. Es un tipo muy comprometido con su trabajo. Tiene que gestionar que puede no jugar, y las primeras semanas son más duras, pero él lo entendió perfectamente y está llamado a jugar mucho. Tendrá mi defensa siempre, aunque no le ponga. Es consecuente cuando se habla con él», elogió.

Pacheta reconoció su preocupación cuando vio a Souleymane Faye vomitar en el campo. «Le cambiamos porque echaba incluso algo rojo, aunque creemos que era boniato. Nos asustamos pero parece que está bien, quizás fuese por algún golpe», abundó, añadiendo a Oscar Naasei y a Baïla Diallo entre aquellos que terminaron cerca de romperse. «Sola empezó como lateral derecho, lo que le pasa es que es muy bueno como extremo y está muy fino ahí. Nos ayudó incluso en la izquierda. Entiende las posiciones y el juego, por eso es tan polivalente. No le veo como titular ahí, como me pasa con Rodelas, pero para un rato...», justificó.

De cara a la visita al Racing, sin Luca Zidane al irse con Argelia, el técnico mantiene la duda de Ander Astralaga. «A día de hoy no está en condiciones de jugar, pero veremos qué tal está el viernes como para viajar. Si no, jugará Iker (García)», dijo por el portero del Recreativo.