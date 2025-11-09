Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta hace un gesto positivo durante el partido del Granada. José Miguel Baldomero

Entrenador del Granada

Pacheta: «Nos repusimos de algo muy duro»

Sala de prensa ·

«Tuvimos ocasiones suficientes como para no haber sufrido como sufrimos al final», defiende

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:31

Comenta

Pacheta reconoció su alivio tras remontar al Real Zaragoza en Los Cármenes. «Nos repusimos de algo muy duro y eso me hace ver que seguimos ... creciendo. Tuvimos ocasiones de gol suficientes como para no haber sufrido como sufrimos al final, y ya debimos irnos ganando al descanso aunque luego entrásemos mal a la segunda parte», reflejó el entrenador del Granada, que quiso mandar «un abrazo enorme» a toda la afición del Ceuta por el fallecimiento de uno de sus hinchas durante el partido contra el Almería.

